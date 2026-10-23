F1 アメリカGP

一線を越えた誹謗中傷に”最後の手段”。自身の思いを明かしたコラピント「これは、どこにでもある問題なんだ」

アルピーヌのフランコ・コラピントは、ネット上の誹謗中傷が一線を越えてしまったと語り、声明の発表は最後の手段だったと語った。

Ronald Vording

公開日時: 2026/10/23 8:06

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Franco Colapinto, Alpine

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026年のF1シーズンを通して、フランコ・コラピント（アルピーヌ）のメディアセッションで繰り返し話題になっているのは、彼がソーシャルメディア上の誹謗中傷に対して声を上げる必要性を感じているということだ。

モナコで行なわれたMotorsport.comとの独占インタビューで彼はこの問題について詳しく語ったほか、その後開催された多くのレース週末でも同様の発言を繰り返した。

しかし、前回のシンガポールGPの後、コラピントはさらに一歩踏み込み、ビデオメッセージでファンに直接語りかける必要性を感じた。彼はその中で、ファンからのすべてのサポートに感謝していると述べたが、他者への憎悪は自身のF1キャリアには何の役にも立たないと付け加えた。

コラピントは、今週末のアメリカGPを前に発表した声明についてMotorsport.comから質問され、こう語った。

「まず何よりも、僕を応援してくれるファンのみんなには、いつも本当に感謝している」

「でも、どんなスポーツでも、どんなファン層にも悪い面はある。ひどいコメントを書き込んだり、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮する妨げになったりする人たちがいる。僕にとっては、最近いくつか一線を越えてしまったと思う」

「あのような動画で自分の思いを語る声明を出すことが、僕にできる最後の手段だったのかもしれない。前向きな内容になることは分かっていたから、ぜひやりたいと思ったんだ」

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

一線を越えたと感じた具体的な出来事について説明するなかで、コラピントは自分のチームのメンバーまでもがSNS上で攻撃の対象になっていたことを明かした。それを受け入れられないと感じたコラピントは、改めて声を上げることにしたのだ。

「特にメカニックたちが、ひどい批判を浴びていた」とコラピントは明かした。

「エンジニアたちもそうだ。僕に成功してほしいと思い、パフォーマンスを発揮できるよう支えてくれているチームの人たちまで攻撃されている。僕は毎日彼らと一緒に仕事をしているし、そういうメッセージを受け取っているのを見ると、僕自身も本当につらいんだ」

チームの公式Instagramアカウントに寄せられたコメントなのか、それともチームメンバー個人に送られたメッセージなのかと尋ねられると、コラピントはこう答えた。

「彼らの携帯電話を見たわけではないけれど、僕が理解している限りでは、彼らはメッセージやコメントを受け取っている。繰り返しになるけど、僕にとってそれは一線を越えているんだ」

例えば、予選のセッションが変わるたびにフロントウイングを調整するなど、マシンのセットアップを担うスタッフが攻撃の対象となっている。

コラピントが苦戦した際、彼らは不当に責任を負わされ、個人アカウントに誹謗中傷のメッセージを送りつけられることもある。Motorsport.comの理解によると、アルピーヌはこうした被害を最小限に抑えるための対策を講じているようだ。

チームメンバーには、望まないメッセージを受け取るリスクを減らすため、個人のSNSアカウントを非公開にし、チームのロゴを表示しないよう助言しているという。

しかし、それでは問題の根本的な解決にはならない。だからこそ、コラピントはファンに対して改めて強く訴えかけた。

「ここ10戦くらい、ずっとこの問題について話してきた。僕は自分にできる限りのことをしているけれど、一線を越える行為が続いていた。だから、動画を公開することが僕にできる最後の手段だったんだ。そして、効果はあったと思う」

コラピントは、GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ最終戦に出場し、誹謗中傷を受けたチームメイトを擁護する声明を出したマックス・フェルスタッペン（レッドブル）も引き合いに出しつつ、これはどこにでもある問題だと強調した。

「マックスも同じように声明を出したのを見たと思う。僕たちの周りでは、こうしたことが頻繁に起きている。今のスポーツ界が抱える問題であり、スポーツだけでなく、さまざまな生活の場面で起きていることなんだ。アーティストや俳優もそうだし、どこにでもある問題だよ」

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