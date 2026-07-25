中東情勢の再度悪化でバーレーンは断念？　マレーシア・セパンで9年ぶりF1開催の可能性が浮上

2026年序盤から中東地域の情勢が悪化したことで、F1はバーレーンGPとサウジアラビアGPが中止となった。その後F1は中東戦の復活を目指していたが、地域情勢が再び厳しさを増す中、マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットでの代替開催が候補に挙がっている。

シーズン序盤のバーレーンとサウジアラビア戦が中止となったあと、一時はアメリカとイランの間で停戦協定の締結にこぎつけたこともあり、バーレーンGPをシーズン後半の10月第1週（アゼルバイジャンGPとシンガポールGPの間）に復活させる案が検討されていた。

しかしここ数週間で中東情勢は再び悪化。戦闘が再開しており、さらなる情勢の悪化も懸念されていることから、バーレーンGPの復活が断念される可能性が高まっている。

その代替候補として浮上しているのがマレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットだ。シンガポールにも近く、物流面でも都合が良いことから、有力な開催候補とみられている。

マレーシアのモハメド・タウフィク・ジョハリ青年・スポーツ大臣は金曜日に声明を発表し、次のように明らかにした。

「政府は、セパン・インターナショナル・サーキットでバーレーンGPの代替としてF1を開催する可能性について、予備的な情報を受け取っている」

「青年・スポーツ省は現在、この提案について積極的に協議を進め、実現可能性を評価している」

Sepang currently hosts MotoGP as its premier international racing series. Photo by: Shameem Fahath / Motorsport Network

なお現時点ではF1側から正式な開催提案があったわけではなく、F1はクアラルンプール市およびセパン・サーキット側に対し、開催に必要な物流や運営面での要件を提示した段階だと理解されている。

セパンで最後にF1が開催されたのは2017年。とはいえ現在もセパンではMotoGPが毎年開催されている。しかし、F1はMotoGP以上に複雑な運営体制が求められるため、主催者側には相応の準備が必要となる。

今回の政府による調査結果によって、セパンが代替開催地として現実的な選択肢となり得るかどうかが明らかになる見込みだ。現時点ではマレーシアが最も有力な候補とされる一方、アゼルバイジャンGPとシンガポールGPの間の日程を埋められない可能性も残されている。

加えてF1はシーズン終盤のカタールGPとアブダビGPについても、最悪の事態を想定したバックアッププランを準備している。その場合は、2027年のカレンダー復帰が決まっているポルトガルのポルティマオ・サーキットで開催する案が検討されている。

ただしF1側は、2026年シーズン終盤の日程について判断を下す時間的余裕はまだあると考えており、F1会長兼CEOのステファノ・ドメニカリは、9月中旬を最終判断の期限としている。

「優れた主催者であれば、あらゆる事態に備えた計画を用意しておくのは当然のことだ」とドメニカリは今月初め、Sky Sportsの取材に語った。

「シーズン終盤については、我々にはプランがある。そして、その判断は9月中旬までに下すことになる」