マレーシア・セパンで9年ぶりF1開催！　中東情勢の煽りで中止された“バーレーンGP”として10月に実施

F1は10月2～4日にかけてセパン・インターナショナル・サーキットでF1バーレーンGPを開催することを発表した。

2026年シーズンのF1開催カレンダーはアメリカとイスラエルによるイランへの軍事行動の影響で、中東全体の情勢が悪化したことで大きな影響を受けた。シーズン序盤のバーレーンGPとサウジアラビアGPは中止となり、F1としても代替開催地を模索する必要が生じた。

F1はシンガポールから約300kmしか離れていないセパンを理想的な候補地としていた。そしてなんとか“バーレーンGP”を開催しようとしていたバーレーン側の思惑もあり、最終的にFIAとF1、そしてマレーシア側と、セパンで“バーレーンGP”を開催することでまとまった。

なおセパンでF1が開催されるのは2017年以来、実に9年ぶりのこととなる。この結果、F1は9月下旬のアゼルバイジャンから、セパン、シンガポールと3連戦が組まれることとなった。

F1のステファノ・ドメニカリCEOは、セパンでバーレーンGPを開催するという決定について、次のようにコメントを寄せた。

「2026年にマレーシアでバーレーンGPを開催できることを大変嬉しく思う」

「今回もまた、F1というスポーツが適応力を発揮し、解決策を見出し、実現へと結びつける力を示した。F1を応援してくださるすべての方々にとって、非常にエキサイティングな出来事になるだろう」

「ファンにとっても素晴らしいニュースだ。充実したF1カレンダーを引き続き楽しめるだけでなく、このスポーツが再び素晴らしいサーキットへ戻る姿を見ることができる」

「マレーシアは素晴らしい国であり、セパンはF1の歴史の中でも特別な存在だ。ここは最高のレースを演出し、現地で観戦するファンにも、世界中で視聴するファンにも忘れられない体験を提供してくれるだろう」

なお、F1は引き続き全23戦の開催を維持する方針であり、シーズン最終盤のカタールGPとアブダビGPも現時点では予定通り開催することが目指されている。ただし、実際に開催できるかどうかは中東情勢に左右される側面があり、代替開催地についても引き続き検討が進められている。