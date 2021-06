F1第6戦アゼルバイジャンGPは、終盤までマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)が首位を快走していた。そのまま彼がトップでフィニッシュするかと思われたが、ラスト5周となったメインストレートで左リヤタイヤがバースト。コントロールを失ったフェルスタッペンはマシンをウォールにクラッシュさせてしまい、その場でリタイアとなった。

このクラッシュでセーフティカーが出動したが、その後赤旗が掲示され、ラスト3周というところでレースが中断された。そしてメインストレートの破片が取り除かれた後、ドライバーたちはフォーメーションラップを実施。グリッドからスタンディングスタートで、2周のスプリントレースを戦った。

レース終盤に赤旗が出された場合そのまま再スタートされず、レースが終了となるケースもあるが、F1レースディレクターのマイケル・マシはルール上、残り3周を走りきらない理由はなかったと語った。

「ありがたいことに近年は、レース中断の規定がある」とマシは説明した。

「昔に遡ると、特定の残り距離で赤旗が振られた場合、周回数が2周戻されたりしていた」

「言うまでもなく、レース中断となった要因を考えると、再スタートしないという選択肢もあった。しかし規定の時間内であれば、再開することはできる。再開しない理由はなかったんだ」

フェルスタッペンのタイヤにトラブルが発生した後、レッドブルのスポーティングディレクターであるジョナサン・ウィートリーが無線でマシに対し、各車がタイヤを交換できるよう、レース中断を提案していたことが明らかになっている。

マシはウィートリーのメッセージの前から、レースを中断することを考えていたという。メインストレート上のデブリ除去状況を確認するためだ。

「実際、それ(赤旗掲示)はすでに心の中にあったんだ。何を伝えるかという点で、我々は誰にでも平等に接しようとしている」

「あの時点での残り周回数と復旧作業、そしてメインストレートに大量のデブリがあったことを考えると、レースを中断して全てを片付けてからレースを終えるのがベストな選択だと思ったんだ」

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images