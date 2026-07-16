”あの時”が絶好のチャンスだった？ シュタイナー、フェルスタッペンは「メルセデス移籍の機会を逃して後悔しているだろう」
元ハースF1代表のギュンター・シュタイナーは、マックス・フェルスタッペンが過去にメルセデスへ加入する機会を拒否したことを後悔していると考えている。
元ハースF1チーム代表のギュンター・シュタイナーは、マックス・フェルスタッペンが過去にメルセデスへの加入オファーを受け入れなかったことを「絶対に」後悔していると信じており、4度の世界チャンピオンである彼がメルセデスに移籍する道は完全に閉ざされていると主張している。
フェルスタッペンの将来は、パドックで多くの注目を集めている。イギリスGPではリヤウイングの故障によりスピンし、グラベルでレースを終えた。リヤウイングのトラブルはこれが初めてではなく、フェルスタッペンのフラストレーションは爆発した。
フェルスタッペンがレッドブルを離れるのではないかという噂は絶え間なく流れているが、シュタイナーはフェルスタッペンが現時点で覇権を握っているメルセデスに加入する機会を逃したことを後悔していると示唆している。
ポッドキャスト『レッド・フラッグス』に出演した際、シュタイナーは次のように説明した。
「もちろんだ。本人も今となっては後悔しているはずだ」
「ただ、あの当時はジョージ（ラッセル）とメルセデスとの契約交渉が進んでいた。代わりの候補はマックスだったと思うが、彼自身も将来がどうなるのか確信を持てていなかった。そして、そのチャンスを逃してしまったんだ」
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
そう語ったシュタイナーはさらに、あの時こそがメルセデス移籍の絶好のタイミングだったとの見方を示した。
「チャンスがあったのは、まさにあの時だった。それに、当時の契約を途中で解除できたのかどうかも、私には分からない」
なぜ今となってはメルセデス加入は「もう遅すぎる」と考えているのかと問われると、シュタイナーは現在のメルセデスのドライバーラインアップを理由に挙げた。
メルセデスのトト・ウルフ代表は、2027年も現在の体制を維持したいという考えを明かしており、ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリが残留する見込みとなっている。
「結局、彼は今いるチームに残るよう説得され、新レギュレーションを待つことを選んだ。そして今となっては、もうそのチャンスは過ぎ去ってしまったように見える」
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