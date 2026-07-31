フェルスタッペン、移籍の噂が再燃！？　バカンスをメルセデスのウルフ代表と満喫

F1がサマーブレイクに入った最初の週、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）とメルセデスF1代表のトト・ウルフが休暇を一緒に過ごしている様子が撮影され、4度のワールドチャンピオンであるフェルスタッペンの将来を巡るパドック内の憶測が再び加熱している。

SNSでは、フェルスタッペンとパートナーのケリー・ピケが、ウルフ夫妻（妻のスージー・ウルフはF1アカデミーのマネージングディレクター）と一緒に過ごしている写真が拡散された。4人がヨットのデッキで談笑したり、ジェットスキーやホバーボードを楽しんだりしている様子が写っている。

フェルスタッペンとウルフが休暇中に一緒にいる姿が撮られたのは今回が初めてではない。それでも、この写真によってフェルスタッペンがメルセデスへ移籍するのではないかという噂が再び盛り上がることになった。

ただし、ウルフとフェルスタッペン一家は以前から家族ぐるみの付き合いがあることも忘れてはならない。ウルフは2024年、フェルスタッペンの父ヨスとの関係についてこう語っていた。

「私はずっとヨスと良い関係を築いてきた。たぶん、お互い少し似た者同士だからだろうね。マックスがシングルシーターで注目され始めた頃から、本当に良い関係だった」

「おそらく、マックスがレッドブルのジュニアチーム入りを決める前に、ウィーンの私の自宅リビングで行なった話し合いが、彼らにとって初めての本格的なF1ミーティングだったと思う」

「その頃から、お互いに『彼らにとって何が最善か』『私たちにとって何が最善か』という理解があったし、その敬意は今でも変わっていない」

一方で、こうした憶測とは裏腹に、ウルフは最近、2027年もジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリのラインアップを維持したいという考えを改めて明言している。

Sky Sports F1に対し、ウルフは「我々は何も変えたくない。ジョージにもそう伝えてあるし、このラインアップは我々にとって理想的だ。2人とも本当に満足している」と語った。

フェルスタッペンは現在、2028年末までレッドブルと契約している。ただし、契約には途中離脱条項が含まれており、自らこれを行使すればそれ以前にチームを離れることも可能とされている。

その条項は、夏休みの時点でドライバーズランキングでトップ2に入っていない場合に行使できるとみられている。

現在のフェルスタッペンは109ポイントでランキング6番手。ランキング首位のアントネッリとは110ポイント差となっている。

メルセデス移籍説に加え、最近ではマクラーレンとの関連も噂されているフェルスタッペンだが、本人は将来について一切踏み込んでいない。

ベルギーGPを前にフェルスタッペンは次のように話していた。

「自分の将来について、『そうだ』『違う』とあれこれ言うつもりはない。以前から何度も言っているけど、新しいことがあれば、自分から話すよ」