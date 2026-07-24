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ドライバーの速さは”意味が無い”？　数年前から新規則批判のフェルスタッペン「ようやくみんなが問題点を理解し始めている」

マックス・フェルスタッペンは、F1ではもはやドライバーの速さで勝敗を分けることはできないと考えており、そのためチームメイト間の差は以前よりもはるかに小さくなっていると述べている。

Ronald Vording
Ronald Vording
公開日時:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / Getty Images

　レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、数年前は自分の批判が真剣に受け止められなかったものの、今では2026年のレギュレーションの何が問題なのか、理解している人が増えてきていると語った。

　フェルスタッペンはベルギーGPの週末、そして特にオスカー・ピアストリ（マクラーレン）の強い批判を受けて、ハンガリーGPのメディアデーで話題の中心となっている2026年型パワーユニットのエネルギーマネジメントについて、改めて持論を展開した。

　問題となっているのは、パワーユニットの「自己学習（セルフラーニング）」機能だ。

　ピアストリは、時間の経過とともに学習するアルゴリズムによってドライバーが振り回される現状を「くだらない」と批判。ドライバーのごくわずかな操作の違いがエネルギー管理に影響するだけでなく、風向きや路面グリップの変化といったドライバーにはどうにもできない要素まで影響してしまうと指摘した。

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　フェルスタッペンは、毎週レギュレーションを批判するつもりはないと語り、ベルギーでは「これ以上言ったら、この部屋の外にいる誰かに撃たれるかもしれない」と冗談を口にしていた。この発言はフェルスタッペンが批判の口止めをされているのではないかとも受け取られたが、ハンガリーでは笑いながらこう説明した。

「いや、あれはジョークだったよ」

　ただし、新レギュレーションに対する自身の批判が数年前には真剣に受け止められていなかった一方で、今ではレギュレーションの問題点を理解する人が増えてきたとも語った。

「このレギュレーションについては、ずっと前から自分の考えを話してきた。最初は多くの人が『また文句を言ってる』『黙っていろ』という反応だった。でも、ここ数戦を見れば、ずっと前から僕が問題だと思っていたことを、ようやく多くの人が理解し始めている」

「これは僕が勝てなくなったから言っているわけじゃない。単純に、このスポーツというプロダクトを大切に思っているからだ」

　フェルスタッペンによれば、その「プロダクト」の評価は、見る人によって変わる。ライトなファンはレースを楽しめるかもしれない。しかし、技術的な背景を理解している人には、まったく違って見えるという。

「もちろん、何度も（批判を）聞けばそれを嫌がる人もいるだろう。でも、自分は思ったことを言っているだけだ。問題が起こるのが見えているからね」

「『今日はいいレースだった』と言われることもある。でも僕は『確かにそうかもしれない。でも、こういうレースの仕方は本来あるべき姿じゃない』と答える。そしてあるサーキットでは、F1とは思えないほど少ない馬力で走ることになる。それは少し辛いことで、何年も前からそうなると分かっていた」

　フェルスタッペンは、現在のレギュレーションでは本当に速いドライバーほど、その速さを発揮できないと考えている。

「結局はスロットル操作次第なんだ。コーナーを速く走ると、その後のストレートでより多くを失ってしまう。本来、そんなことがあってはいけない」

「どんなレースカテゴリーでも、コーナーでタイムを稼げたら、それは純粋なラップタイムの向上だ。普通なら、その代償としてストレートで不利になることはない。でも今は『違うギヤを使おう』『ブレーキングを変えよう』『アクセルの踏み方を変えよう』と考えなければならない」

　さらに、この仕組みが今年チームメイト同士の差が縮まっている理由でもあるという。

「多くのラップタイムが均されてしまっている。だからチーム間もチームメイト同士も接戦になっているんだ。本来なら差をつけられる場面でも、差をつけること自体が許されない。次のストレートでペナルティを受けるだけだからね」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　ハンガロリンクはシルバーストンやスパほどエネルギーマネジメントの影響を受けないサーキットだが、フェルスタッペンは根本的な問題は変わらないと考えている。

　オーストリアGPでルイス・ハミルトン（フェラーリ）をオーバーテイクした際、フェルスタッペンはインタビューで笑いながらこう語っていた。

「ブーストボタンを押したら、急にルイスより少し馬力が出たんだ」

　F1公式はこの発言をSNS投稿からカットしたが、フェルスタッペンは「あれこそ2026年のオーバーテイクを象徴している」と話す。

「今の追い抜きは全然違う。正直、あまり楽しくない」

「前の2台がバトルしていてバッテリーを使っているのを見ると、自分は何もしなくても次のストレートで抜けてしまうことがある。本当に何もしないのに、そのまま追い抜けるんだ」

「本来あるべき姿じゃない。それに、どこでもウイングが開くから、後ろについて走ると空気抵抗も大きく減る。理由は理解しているけれど、僕はスリップストリームを使って接近し、ブレーキングで勝負する方が好きだ」

「今はストレートの途中で追い抜きが終わってしまうこともある。それは少し奇妙だ。本当のレースファンなら分かってくれる。でも、レースをあまり知らない人は『追い抜きが増えて面白い』と思うだろう。でも、それは本物のレースじゃない。レースの本質ではないんだ」

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