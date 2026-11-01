F1 メキシコシティGP

フェルスタッペン、FP2で因縁のローソンから謝罪受ける。来季レーシングブルズのシート争いに意見求められるも「それはチームの判断に任せるよ」

マックス・フェルスタッペンは、メキシコシティGPのフリー走行で一悶着あったリアム・ローソンとのわだかまりは解消されたようだが、誰がレーシングブルズの来季シートに相応しいかという質問には言及を避けた。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/01 6:38

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写真：: Mark Thompson / Getty Images

F1メキシコシティGPでは、金曜にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とリアム・ローソン（レーシングブルズ）がコース上で接触する場面があり、フェルスタッペンが激しく非難するという一幕があった。しかし両者の間で話し合いがもたれ、わだかまりは解消された。

フェルスタッペンは今週末のメキシコシティGPで予選4番手となったが、決勝は1グリッド降格により3列目スタートとなった。その理由は、FP2で同じくレッドブル陣営のローソンと接触したからであった。



コース終盤のスタジアムセクションで、互いに意地を張り合うような格好で並走し、最終的にマシン同士がぶつかったふたり。その後のメディア対応でフェルスタッペンは、ローソンが「何を考えていたのか分からない」として、来季のシートを争っている立場として賢明な行動ではないと批判を展開した。

その時点では、この一件がそれほど大きな処分につながるとは考えられていなかったが、結果はフェルスタッペンとローソンの両名に1グリッド降格ペナルティという“喧嘩両成敗”の裁定となった。

このペナルティの見解について、フェルスタッペンはこう語った。

「他のスポーツを見ていて、こういう判定が下されるのを見る時と同じだ。賛成することもあれば、反対することもある」

「もちろん、自分なりの意見はあるけど、この件について言いたかったことはもうすべて話した。チーム内部でもね」

FIAスチュワードの裁定文書で特に目を引いたのは、今回のような事案であれば通常は警告にとどまるものの、今回は他のドライバーに対して模範を示すための意図があったと説明されていた点だ。つまり、見せしめ的な側面があったということになる。

その背景には、この問題がチーム代表者会議でも議題に上がっていたことに加え、過去にもフリー走行中の接触が発生していたことから、スチュワードがこうした行為に歯止めをかけるべき時期だと判断していたことがある。

土曜に行なわれたオランダメディア向けの囲み取材で、こういった見せしめ処分に驚いたかとmotorsport.comが尋ねると、彼はこう答えた。

「いや、驚かないよ。過去にも、別の件で同じようなことは何度もあったからね。まあ、そういうものだよ。どうしようもない。彼らがこれをペナルティに値すると考えるなら、それはペナルティに値するのだろう……」

また、自分が見せしめの対象としてスチュワードに狙い撃ちにされていると感じるかという質問には、「そのことについてはあまり多くを語りたくない。仕方のないことだ」と語るにとどめた。

ローソンはフェルスタッペンに謝罪

ローソンによると、フェルスタッペンとは土曜の朝に話し合い、わだかまりを解消したという。

「もちろん理想的な状況ではなかったし、フリー走行中に起きるべきではない出来事だった。今朝、マックスのところに行って謝罪した。もちろん、接触するつもりなんてまったくなかったし、僕たち双方にとって良いことではないから、今後に向けて学ばなければならない」

そう語るローソン。金曜にフェルスタッペンが強い言葉で批判したことに驚いたかと尋ねられると、こう答えた。

「そのことについても、もう解決したと思う。僕は昨日メディア対応をしていなかったけど、セッション直後はアドレナリンが出ているものだからね」

「結局マックスがどう感じているかはマックス本人にしか分からない。でも、さっきも言ったように、接触するつもりはまったくなかった。だから、その点については謝った」

またフェルスタッペンの母国メディア向け取材で、2027年のレーシングブルズのシートにふさわしいのはローソンか、それともレッドブル育成のニコラ・ツォロフかという質問が飛んだ時の回答も興味深かった。当然ながら彼は前日の苛立ちから落ち着き、アドレナリンも出ていない状況だったが、かつてのチームメイトであるローソンを明確に支持することは避けた。

「もちろん、才能あるドライバーがたくさんいて、そのうちのひとりがある時点で非常に良いパフォーマンスを見せ始めると、少し難しい問題になるものだ」

「そのドライバーにチャンスを与えるのか、それとも与えないのか？ そこはチームの判断に任せるよ」

自身の個人的な意見を尋ねられると、フェルスタッペンは自分なりの考えは確かにあるものの、「わざわざ言う必要はないよね」と、それを明かすつもりはないとした。

一方のローソンは、依然として自身の去就に関する決定を待っている立場。メキシコシティGPの予選後にも、来年もF1に残れることにどれほど自信があるかと尋ねられ、次のように語った。

「F1は厳しい世界だからね。今は自分にできるベストを尽くして、出場するすべてのレースでポイントを獲得しようとしている。でも、その決定を下すのは僕ではないんだ」

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