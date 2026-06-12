レッドブルが最優エンジンの公式評価……フェルスタッペン「自分たちはそう感じてないから、ちょっと戸惑う」

レッドブルは2026年からフォードと組んで自社製造のパワーユニット（PU）を投入した。そのPU、特にエンジンは現在F1の”公式評価”でもトップとなっているが、マックス・フェルスタッペンはそういった評価に戸惑っているという。

今季から導入された新しいPUの制度では、パフォーマンス面で大きく遅れたPUメーカーを救済するための措置であるADUOというシステムがある。最高出力を誇るエンジンからの性能差2%ごとに、アップデートの許可の他に加えて予算追加やテスト実施が許される形だ。

そしてモナコGPでFIAの測定結果がチームに通達されると、基準となるエンジンは”新参”のレッドブルだということがわかった。そして今季を圧倒するメルセデス、それに次ぐフェラーリにもPUアップデートの機会が与えられることになった。

この結果に対し、レッドブル陣営は複雑な感情を抱いている。

F1経験で大きく勝る既存メーカーを上回る評価を、新規参入プロジェクトがいきなり受けたことを誇りに感じている一方で、自分たちがADUOの対象外になるという結論には納得していないのだ。

「そのニュースには、みんな少し驚いたよ」と、フェルスタッペンはバルセロナ・カタルニアGPの木曜日に語った。

「だからこそ今、FIAと話をしているんだ。何が起きたのか、どういう結論に至ったのかを確認するためにね」

「現時点ではそれ以上言うことはあまりない。彼らが今調査しているところだから」

フェルスタッペンの言う通り、現在はレッドブルがこの測定結果に関して、追加の審査を要請していることがMotorsport.comの調べでも判明している。そのため結果の正式な公表が延期されており、データなどの検証作業をFIAは8日にスタートさせ、7～10日ほど時間がかかると見込まれている。

ただし、これはあくまで測定結果が正しいかどうかを確認する事実確認作業に過ぎない。ADUO制度そのものには、さらに根本的な問題も指摘されている。

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

現在の評価では内燃エンジン（ICE）のみが測定対象となっており、PU全体の性能は評価されていない。しかし実際には、ADUO対象となったメーカーは電動系コンポーネントについても改良を行なうことが認められる。

そのため、この制度全体の設計そのものを見直す必要があるとの見方も出ている。

もっともフェルスタッペンは、それは自分の決める問題ではないと強調した。

「僕は日常的にその作業に関わっているわけじゃない」

測定精度について尋ねられたフェルスタッペンはそう語った。

「だから測定がどれほど正確なのかについては、他の誰かに聞いた方がいいと思う」

「僕たちとしては、出てきた結果に驚いているだけだ」

こうした状況により、レッドブルは誇りと失望が入り混じった状態に置かれている。自社PUの出来栄えには自信を持っているが、その結果として追加開発の機会を失う可能性もあるからだ。

「今のところ、少し複雑な気持ちだね。外部から見れば『それは素晴らしいことじゃないか』と言うべきなのかもしれない」と、フェルスタッペンは言う。

「でも僕たちは自分たちがベストだとは感じていない。だから驚いているんだ」

「それでも、彼らが成し遂げたことは本当に印象的だと思う。客観的に見れば、少なくとも僕たちは最下位ではないし、あれだけ短い期間でここまで到達したことは本当にすごいことだ」

「もちろん、信頼性に関する問題はいくつか残っている。でも全体としては、このプロジェクトの一員でいられることは本当に素晴らしいことだよ。働いてるみんなの情熱や目標に向かう姿勢を見るのは楽しいことだ」

「彼らは決して満足しない。僕も決して満足しないけれど、彼らも同じなんだ。そして物事がうまくいかなかった時には、彼らも同じくらい落胆する」

「だからもちろん誇りには思っている。ただ、自分たちはそう感じていないのに、突然『最高のメーカーだ』と評価されたことには少し戸惑っているんだ」