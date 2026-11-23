F1 ラスベガスGP

フェルスタッペン、確執あるラッセルをボロクソ批判「コース外では口達者だけど、僕のレベルには全然及ばない」

マックス・フェルスタッペンは、確執のあるジョージ・ラッセルについて、F1ラスベガスGPで「あらゆるコーナーで僕に負けていた」と語った。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/23 9:32

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

F1ラスベガスGPのフリー走行3回目で起きたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とジョージ・ラッセル（メルセデス）の衝突は、フェルスタッペンに警告が出されたことで決着したかに見えた。しかしその後、メディアを通じて両者の対立はさらに激化している。

予選後にSky Sports Italyの取材に応じたラッセルは、「こんな風に裏切られて、まるで自分が誰よりも偉いかのように振舞う奴を、黙って見過ごすわけにはいかない。誰かがそいつに立ち向かわなければいけないんだ」とフェルスタッペンを批判した。

フェルスタッペンはこの件について、「そんなことに時間を費やすつもりはない。全く割に合わないよ」と取り合わなかったが、ラスベガスGPで優勝した後、反撃に出た。

レース前半から中盤はラッセル、レース後半はアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）の猛攻を凌いで優勝したフェルスタッペンは、パドックで踏み込んだ発言をした。

「今日、ある特定の人物にまったくチャンスがなかったことは、実に愉快だった」と、ラッセルを指してコメントしたのだ。

「彼は明らかに、レース中ずっとあらゆるコーナーで負けていた。だが、それも彼にはふさわしいことだ。いずれにしても、個人的に言えば、この戦いはF1とは何の関係もなかった」

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

フェルスタッペンが「あらゆるコーナーで負けていた」と語ったのは、バッテリーを充電するため、ラスベガス・ストリップのストレートで意図的にオーバーテイクを許し、その後ターン17やターン1、ターン3で反撃に出たことを指している。

ラッセルは何度もフェルスタッペンの前に出たものの、すぐに抜き返されて実質的にレースを主導権を握ることはなかった。そしてアントネッリの後ろ3番手を走っていた残り3周というところで、優勝を狙って”ハイリスクな動き”をした結果、クラッシュして9位に終わっている。このレースに限っては、残酷なほどフェルスタッペンとラッセルで明暗がついた格好だ。

フェルスタッペンは、ラッセルが相手だったからこそ、こうした駆け引きに満足感を得たと語った。ただし金曜日にラッセルが発したコメントは、特別なモチベーションにはならなかったとも付け加えた。

「いや（モチベーションにはならなかった）。なぜか分かる？ 彼は僕のレベルにはまったく及ばない。だからあんな発言をされても、まったくモチベーションにはならない」

そうフェルスタッペンはViaplayに語った。

「だけど、これは彼らしいよね。サーキットの外では口が達者だが、サーキット上では今シーズンずっと完全な大惨事だった。特にあのマシンなのにね。だから、実にぴったりだ。今日もまた、まさに自業自得ということだ」

「これ以上は言わない。彼にこれ以上時間を費やす必要はないからね」

ラッセルとフェルスタッペンの確執は、2年前のアブダビGPを前にしたメディアデーを思い起こさせるモノだ。当時もふたりは激しい口論へと発展し、フェルスタッペンはラッセルを「裏切り者」と呼ぶなどしていた。

その日ラッセルもまた、フェルスタッペンは物事が思いどおりに進まないと「不必要に怒りをあらわにし、暴力すれすれの行動に出る」と語っていた。

レッドブルのローラン・メキーズ代表は今回のラスベガスで、ラッセルとののライバル関係はフェルスタッペンにとっても、チーム全体にとっても、気を散らす要因にはなっていないとの見解を示した。

「マックスが何を言ったのかも、トトが何を言ったのかも聞いていない。だから、何のことなのかはよく分からない」

「ただ、我々にとって気を散らす要因になっているか？ 昨日何か言われたことを受けて、今日グリッド上ですでに同じ質問をされたが、答えはノーだ。気を散らす要因はまったくない」

「正直に言えば、我々の姿勢はレースに集中することだ。周囲の雑音など気にしない、と言えることに誇りを持っている。我々は周囲の雑音をそう捉えている。だから、我々にとって気を散らす要因はまったくない」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 「そんなこと僕に言うんじゃないっ！」 マクラーレン代表が気に入った、ピアストリの無線……偉大なドライバーたちのメンタルに似ている？

More from

Ronald Vording





フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」





フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」





キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」

More from

ジョージ ラッセル





ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」





複雑な状況が生んだ作戦破綻。ラッセルがスリップストリーム使えず……望外の予選最速はアントネッリ「リスクが大きかった」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



複雑な状況が生んだ作戦破綻。ラッセルがスリップストリーム使えず……望外の予選最速はアントネッリ「リスクが大きかった」





メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」

More from

メルセデス





アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」





ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入





ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は



F1



F1



ラスベガスGP



4 日前



ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は

最新ニュース





フェルスタッペン、確執あるラッセルをボロクソ批判「コース外では口達者だけど、僕のレベルには全然及ばない」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



3 分前



フェルスタッペン、確執あるラッセルをボロクソ批判「コース外では口達者だけど、僕のレベルには全然及ばない」





2台体制模索していたB-Max、来季スーパーフォーミュラも1台と明言。野村か？ ジルテールか？……一方グリッド台数は増加の可能性大



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ 42 分前



2台体制模索していたB-Max、来季スーパーフォーミュラも1台と明言。野村か？ ジルテールか？……一方グリッド台数は増加の可能性大





「そんなこと僕に言うんじゃないっ！」 マクラーレン代表が気に入った、ピアストリの無線……偉大なドライバーたちのメンタルに似ている？



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



「そんなこと僕に言うんじゃないっ！」 マクラーレン代表が気に入った、ピアストリの無線……偉大なドライバーたちのメンタルに似ている？





ファビオ・クアルタラロ「マルケスは史上最高」大逆転10度目タイトルの王者を大絶賛



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



1 時間前



ファビオ・クアルタラロ「マルケスは史上最高」大逆転10度目タイトルの王者を大絶賛

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録