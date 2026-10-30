F1 メキシコシティGP

3連戦はしんどいよ……フェルスタッペン、体調不良者続出にカレンダーの影響認める「連戦の合間に家族と過ごせないのもつらい」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、メキシコシティGPのメディアデーをふたり欠席したことについて、過酷なカレンダーの影響があると語った。

Lydia Mee Ronald Vording

公開日時: 2026/10/30 6:25

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、メキシコシティGP木曜日のメディアデーを2人のドライバーが欠席したことを受け、シーズン終盤のこの時期にF1ドライバーやチーム関係者が体調を崩すのは「普通のこと」だと語った。

メキシコシティGPでは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがウイルス性疾患からの回復に専念するため、メディア対応を免除された。幸いメルセデスはアントネッリが金曜日のフリー走行には復帰できると見込んでいる。また、キャデラックのバルテリ・ボッタスも体調不良のためメディアデーを欠席。キャデラックは予防措置としての欠席だと説明した。

メキシコシティGPは先週のアメリカGPに続く3連戦の2戦目で、来週にはサンパウロGPが控えている。2026年シーズンの終盤9戦は、1週間の休みを挟んだ3回の3連戦として組まれている。

メキシコで報道陣の取材に応じたフェルスタッペンは、この連戦がどれほど過酷なものか尋ねられ、大きな負担がかかっていると答えた。

「もちろん、3週間連続でレースをするのは身体にかなり負担がかかる。胃腸炎のようなもので、運悪く体調を崩すこともある」

「でも、ドライバーだけでなく、メカニックやチームのスタッフも、この時期になると体調を崩すことが多い。身体には大きなストレスがかかっているからね。ある時点で身体も回復する時間が必要だと知らせてくる」

「そうしたことには常に気を配っておく必要がある。年によってうまく乗り切れることもあれば、そうでないこともある。シーズンを重ねるにつれて、そういったことについても少しずつ学んでいくんだと思う。防ぎようのないこともあるけど、間違いなく、いつだって非常に過酷だよ」

「僕にとって最もつらいのは、連戦の合間に一度帰宅して家族と過ごすことができない点だ。最近は、それが3連戦のあまり好きではないところになっている」

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