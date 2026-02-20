「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、2026年の新F1ルールへの批判を強めていて、「F1がフォーミュラE化することは避けなくてはならない」と語った。
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
F1に2026年から導入される新レギュレーションに対し批判を強めているマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、「F1がフォーミュラE化することは避けなくてはならない」と語った。
2026年の新しいルールでF1マシンは電動パワーの比率が増加。出力はエンジンとほぼ1：1の割合となった。その結果、バッテリーへの電力回生とエネルギーマネジメントがより重要になっている。
電力回生という点ではストレートでシフトダウンを行なうような走り方も含まれる可能性がある。そして、フェルスタッペンは電動パワーの割合が増した新世代F1マシンのドライビング感覚にかなり辛辣なのだ。
バーレーンテストで、バッテリーマネジメントの経験を持つフォーミュラEのドライバーが今後F1に多く参戦する可能性や、電動選手権が育成カテゴリーになる可能性について問われると、彼は次のように答えた。
「まあ、そうならないことを願っている」
「ドライバーについてじゃないよ。ここ（F1）でも非常に高いパフォーマンスを発揮できる優れたドライバーはたくさんいるからだ。だけど、F1がフォーミュラEに近づくことは望んでいない」
「僕は、むしろそこから距離を置き、F1はF1であるべきだと思っている。だからバッテリーを増やすのではなく、実際にはそれを減らして、良いエンジンに集中すべきだ。そしてフォーミュラEはフォーミュラEのままでいればいい。そもそもそういう建付けなんだから」
「新しいマシン（フォーミュラEのGen4マシン）については、僕が見聞きした限りでは、とてもクールなクルマになると思う。だが、彼らはフォーミュラEのままで、こっちはF1であるべきで、そのふたつを混ぜないようにしたい」
こうしたフェルスタッペンの発言は、2026年レギュレーションを巡って意見が大きく分かれていることを象徴している。一方で、現F1王者のランド・ノリス（マクラーレン）は、新しいマシンについて「とても楽しい」と評価している。
F1側から批判に対する反発を受けたかと問われると、フェルスタッペンは次のように付け加えた。
「僕はただ自分の意見を述べただけだ」
「僕たちは自由な世界に生きているし、言論の自由がある。僕の感じたことは僕のモノであって、他の誰かが同じように感じる必要はない。もちろん、他の人がどう言おうと関係ない」
「質問を受けたから、自分の意見を共有しただけだ。そうすることは許されていると思っている。だから、反発を受けたかどうかという話じゃないんだ」
