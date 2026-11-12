F1 サンパウロGP

雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る

F1サンパウロGPで2位となったマックス・フェルスタッペン。雨のブラジルで無類の強さを誇るが、その秘訣とは。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/12 9:01

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写真：: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPでは驚異的な走りを見せて2位に入ったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）。彼は雨のインテルラゴスで特に優れたパフォーマンスを見せる理由について語った。

2015年からF1に参戦しているフェルスタッペンにとって、当時からカレンダーに名を連ねているサーキットの中で最も高い表彰台獲得率を誇るのは、ブラジル・インテルラゴスとアメリカ・オースティン。いずれも11戦中8回、トップ3フィニッシュを果たしている。

そのうちインテルラゴスでは、雨の中で3度にわたって光る走りを見せている。まずは2016年まで時を遡る。

まだ18歳でF1参戦2年目だったフェルスタッペンは、セーフティカー先導で7周を走行した後、ようやくレースが再開されると、ターン1で早くもフェラーリのキミ・ライコネンを攻略。その後、同年チャンピオンとなるニコ・ロズベルグもアウト側から見事にオーバーテイクした。レース終盤にはタイヤ交換でポジションを落とすも、華麗なオーバーテイクショーを見せて3位表彰台を獲得した。

2024年には15番グリッドからスタートし、オープニングラップだけで4つ順位を上げると、次々と前のマシンをかわして優勝。2位のエステバン・オコンに19秒差をつける圧勝だった。

そして先日のサンパウロGPでも、フェルスタッペンは21番手スタートという劣勢から輝いた。わずか5周で7番手まで浮上。最終的には優勝したランド・ノリス（マクラーレン）から15秒差の2位でフィニッシュした。本人は、さらに上の結果を残せた可能性もあったと考えている。

「グリッドに向かう段階で、かなり自信があった」とフェルスタッペンは言う。

「走り出してすぐは、『ああ、グリップが低いな』と思った。でも、周囲に他のマシンが来てからは、『いや、かなりグリップがあるんじゃないか』と感じたんだ」

「2周の間、ほぼすべてのコーナーでマシンを追い抜いていった。おそらく、僕たちのマシンは中団の大半よりも、はるかに高いグリップを発揮していたんだと思う。何周目にトップ10に入ったのかは覚えていないけど、本当にあっという間の出来事だった」

「マシンのバランスが良かったことは分かっていたし、それは最初の数周にも表れていた。残念ながら、最初のスティントが終わってからは完全にその良さが失われてしまった。でも、少なくとも最初のスティントではマシンが機能していたので、あのポジションまで上がることができた」

「スリックタイヤに交換した途端、何が悪かったのか、マシンに何が起きたのかを理解する必要がある。最後にインターミディエイトタイヤに戻した時でさえ、最初のスティントとはまるで別のマシンのようだった。何かおかしいのは明らかだ」

ウエットコンディションで他のドライバーよりも多くのチャンスを見つけられるのはなぜなのかと尋ねられたフェルスタッペンは、インテルラゴスというサーキットの特性が、その強みを引き出していると指摘した。

インテルラゴスには高低差があり、走行可能なラインの選択肢も多い。その特徴はドライコンディションでも有効だが、雨が降ればさらに大きな意味を持つ。

「マシンに乗っていて快適だったし、自信もあった。いろいろな場所でグリップを探そうとしていたんだ」

「前にマシンがいれば、そこを抜こうとするだけだ。このサーキットは、もちろん異なるラインを取ることができる。それが素晴らしいと思うし、レースを本当に面白くしてくれる。ドライでもウエットでも良いサーキットだし、それがオーバーテイクの機会を増やしてくれるんだ」

「マシンの感触が良くなければいけないし、快適に走れている必要もある。そうすることで、おそらくもう少しリスクを取れるようになる。ここでは、それが僕にとってかなりうまく機能しているんだ」

フェルスタッペンは直近3回のサンパウロGPでいずれも15番手以下からスタートしているが、その全てで表彰台を獲得しており、その過程で合計23回ものオーバーテイクを記録している。ただフェルスタッペン本人としては、2027年にはもう少し平穏なレースを望んでいるという。

「来年は、最後列やピットレーンからではなく、もう少し前方からスタートできたらうれしいね。でも、それは来年になってみないと分からない」

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