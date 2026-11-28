F1 カタールGP

レッドブル、課題はまたしてもマシンバランス？ フェルスタッペン「改善できれば、メルセデスとの差を半分にできる」

マックス・フェルスタッペンは、カタールGPでメルセデスが大きくリードしているものの、その差の半分はレッドブルのマシンバランスが原因だと考えている。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/28 7:55

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPで優勝して1週間後、レッドブルのマックス・フェルスタッペンには全く異なる挑戦が待ち受けている。

カタールGPの舞台であるルサイル・インターナショナル・サーキットは、ロングストレートと低速コーナーが特徴だったラスベガスとは正反対のコースだ。

サーキットで唯一低速コーナーであるターン6を除けば、コースは主に高速コーナーで構成されている。レッドブルは今季、高速コーナーで特に優位に立っているわけではないため、フェルスタッペンはメディアデーで今週末はより厳しいレースになると予想していた。その印象は初日のFP1、FP2を通じてさらに強固なものとなった。

フェルスタッペンはFP2を5番手で終え、首位となったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）から0.5秒遅れた。ただし、メルセデスのドライバーたちは、赤旗の影響もあってソフトタイヤでのアタックをまとめられず、ミディアムタイヤで記録したタイムだったという但し書きが付く。

「ここは非常に独特なコースで、他に類を見ないコースだ。うまく走らせるのは簡単ではないので、もう少し良い結果を出せることを願っている」と、フェルスタッペンはカタールでの2回目のフリー走行後に語った。

「メルセデスとの差は非常に大きいと思う。だから、それを埋めるには大幅な進歩が必要だ。ただ、僕たち自身の問題として、マシンのバランスをもっとまとめられれば、それだけですでに失っているラップタイムの半分ほどを取り戻せるかもしれない」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

金曜日のセッション中、フェルスタッペンはいくつもの問題に直面した。チーム無線ではステアリングが「非常に重い」と訴え、RB22の全体的なバランスにも不満を示していた。

「まだ望んでいる状態にはなっていない。今は少しバランスがバラバラすぎる。だから、バランスをまとめられるように取り組んで、うまくいくか確認する必要がある。明日までに修正できるか見てみよう」

レッドブルのテクニカルディレクターを務めるピエール・ワシェは、カタールでこうした問題を解決するのは難しい調整になると説明した。チームは、高速コーナーでフェルスタッペンが「大きな制約」と呼ぶ問題に対処する必要がある。カタールでは特に大きな負荷がかかる左フロントタイヤのマネジメントが必要だが、同時にコーナー進入時のマシンの安定性も重要だ。

「高速および中速コーナーでフロントの負荷が非常に大きくなっているため、コーナー進入時の性能を損なわずに、ここで生じているバランスの問題を修正することが重要だと思う。メルセデスはそれを実現できている。我々もそうするために取り組む必要がある」とワシェは語った。

レッドブルにとって明るい材料は、これまでにも金曜日に苦戦したとしても何度も立て直してきた実績があることだ。しかしワシェは、カタールでも同じような巻き返しができると、必ずしも自信を持っているわけではないことを示唆した。

「いや、ただ、今のところ自分がそう感じているということだ。実際に何を達成できるかとは別の話だよ。いつものように同じ巻き返しを実現できることを願っている。ただ、今回はそれができるという感覚がない。差が大きい。非常に大きな差なので、我々にとって巻き返しは難しい」

金曜日の走行内容を見る限り、レッドブルの主な戦いの相手はマクラーレンになりそうだ。両チームはコンストラクターズランキング3位の座も争っている。

「我々にできる最善の結果は、マクラーレンの前に出ること。できれば、それ以上の結果を得たい。まだ何とも言えないが、データから判断すると、メルセデスが先頭にいて、その後ろで我々とマクラーレンが並び、さらにその後ろにフェラーリがいるという見方には同意する」

メルセデスは、数多くの高速コーナーだけでなく、直線でも速さを見せている。しかしフェルスタッペンは最後に、レッドブルはまず自分たちのマシンに集中する必要があり、マシンバランスを改善して初めてライバルとの比較ができると強調した。

「彼らは直線で速いのだろうし、今の僕たちよりもバランスが少し良いのかもしれない。僕たちは自分たちのマシンに満足できていない。自分たちの状態に満足できていないと、同じタイムを出すのはとても難しい」

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