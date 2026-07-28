「アロンソはトップ5を走るべきドライバー」大苦戦中でもフェルスタッペンから今も高い評価

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは今もトップ5ドライバーだと考えている。

F1ハンガリーGPで最大の話題となったのはアストンマーティンの大型アップデートだった。今シーズン開幕から大苦戦で最後尾が定位置となってきた状況がどこまで改善されるかが注目されたのだ。

アストンマーティンのアップデートは効果を発揮し、アロンソは今季初めてQ1を突破。決勝でもポイントこそ獲得はできなかったが、中団のライバルと競い合って14位でレースを終えた。

一方で今シーズン前半戦で苦しいレースが続いてきたアロンソは、自身の去就については、アストンマーティンの競争力よりも現行レギュレーションそのものが判断材料になると以前から語ってきた。

その考え方について、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは「完全に理解できる」と語った。

「もちろん、彼の言うことには全面的に同意する」とフェルスタッペンはハンガリーで話した。

「今の状況は望んでいたものではない。フェルナンドは44歳だから、『もう辞める』と言うのも、ある意味では僕たちより簡単なのかもしれない。彼はすでに十分すぎるほどのキャリアを築いてきたからね」

「個人的にはフェルナンドには60歳までレースを続けてほしいけど、F1では現実的ではないだろう」

Verstappen said during the media day in Hungary that the fastest F1 drivers can no longer make a difference Photo by: Clive Mason / Getty Images

フェルスタッペン自身も現行レギュレーションを好んでいないことで知られているが、それでもF1に残る意思を示している。その理由については、アロンソとの立場の違いを挙げた。

「僕は28歳だから状況が少し違う。もちろん、辞めようと思えばいつでも辞められるし、それ自体は問題じゃない。でも、僕はレースが好きなんだ」

「だから、今ある状況とうまく付き合っていこうとしている。たとえ今のF1が、自分の好きなものではなかったとしてもね」

レッドブルのRB22はフェルスタッペンが望むほど競争力を備えてはいないものの、それでも優勝争いには加わっている。一方のアロンソは、2026年シーズンここまでそのような戦いに加われていない。しかしフェルスタッペンは、そのこととアロンソ自身の実力は切り離して考えるべきだと強調した。

「本物のレーサーにとって、今の状況は厳しい。特にレギュレーションを楽しめず、なおかつ競争力もないならなおさらだ」

「難しい状況だけど、フェルナンドが21番手を走るようなドライバーではないことは明らかだ。彼は少なくともトップ5で走るべきドライバーなんだ」

アロンソは44歳となった今でも、そのレース運びは他のドライバーたちから高く評価され続けている。一方で、現在のアストンマーティンの競争力を考えれば、純粋な速さを評価することは極めて難しい。

現状で唯一の比較対象となるチームメイトのランス・ストロールに対しては、予選で9勝2敗と大きく勝ち越している。