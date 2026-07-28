「アロンソはトップ5を走るべきドライバー」大苦戦中でもフェルスタッペンから今も高い評価
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは今もトップ5ドライバーだと語った。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは今もトップ5ドライバーだと考えている。
F1ハンガリーGPで最大の話題となったのはアストンマーティンの大型アップデートだった。今シーズン開幕から大苦戦で最後尾が定位置となってきた状況がどこまで改善されるかが注目されたのだ。
アストンマーティンのアップデートは効果を発揮し、アロンソは今季初めてQ1を突破。決勝でもポイントこそ獲得はできなかったが、中団のライバルと競い合って14位でレースを終えた。
一方で今シーズン前半戦で苦しいレースが続いてきたアロンソは、自身の去就については、アストンマーティンの競争力よりも現行レギュレーションそのものが判断材料になると以前から語ってきた。
その考え方について、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは「完全に理解できる」と語った。
「もちろん、彼の言うことには全面的に同意する」とフェルスタッペンはハンガリーで話した。
「今の状況は望んでいたものではない。フェルナンドは44歳だから、『もう辞める』と言うのも、ある意味では僕たちより簡単なのかもしれない。彼はすでに十分すぎるほどのキャリアを築いてきたからね」
「個人的にはフェルナンドには60歳までレースを続けてほしいけど、F1では現実的ではないだろう」
Verstappen said during the media day in Hungary that the fastest F1 drivers can no longer make a difference
Photo by: Clive Mason / Getty Images
フェルスタッペン自身も現行レギュレーションを好んでいないことで知られているが、それでもF1に残る意思を示している。その理由については、アロンソとの立場の違いを挙げた。
「僕は28歳だから状況が少し違う。もちろん、辞めようと思えばいつでも辞められるし、それ自体は問題じゃない。でも、僕はレースが好きなんだ」
「だから、今ある状況とうまく付き合っていこうとしている。たとえ今のF1が、自分の好きなものではなかったとしてもね」
レッドブルのRB22はフェルスタッペンが望むほど競争力を備えてはいないものの、それでも優勝争いには加わっている。一方のアロンソは、2026年シーズンここまでそのような戦いに加われていない。しかしフェルスタッペンは、そのこととアロンソ自身の実力は切り離して考えるべきだと強調した。
「本物のレーサーにとって、今の状況は厳しい。特にレギュレーションを楽しめず、なおかつ競争力もないならなおさらだ」
「難しい状況だけど、フェルナンドが21番手を走るようなドライバーではないことは明らかだ。彼は少なくともトップ5で走るべきドライバーなんだ」
アロンソは44歳となった今でも、そのレース運びは他のドライバーたちから高く評価され続けている。一方で、現在のアストンマーティンの競争力を考えれば、純粋な速さを評価することは極めて難しい。
現状で唯一の比較対象となるチームメイトのランス・ストロールに対しては、予選で9勝2敗と大きく勝ち越している。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
アストンマーティン・ホンダ、オランダGPで新型PUだけでなく車体に再度アップデート投入！？ ニューウェイ代表「正しい開発方向に向かっている」
アロンソ＆ストロール、アストンマーティンの車体アップデートに満足「周りのライバルと互角に戦うことができた。なんて素晴らしいことだ！」｜F1ハンガリーGP
アストンマーティン・ホンダ初の予選Q1突破を果たす。ニューウェイ代表「目標達成への第一歩。しかしまだ課題もある」
ドライバーの速さは”意味が無い”？ 数年前から新規則批判のフェルスタッペン「ようやくみんなが問題点を理解し始めている」
ペレス、レッドブルで過ごした最後の6ヵ月は”有害”な環境だったと吐露「それでも、あの4年は素晴らしい時間だった」
やっぱりメルセデスが最強PU！ ウルフ代表も認める。第2回ADUO評価はレッドブル最強陥落するか？
最新ニュース
「アロンソはトップ5を走るべきドライバー」大苦戦中でもフェルスタッペンから今も高い評価
ハースTPCで福住仁嶺がF1マシン初走行。午前だけで計54周……ベストタイムは昨年坪井の0.6秒落ち
エンジンが暴走！？ ラッセルのスタート失敗、データが示す異常な挙動……アクセル踏んでないのに回転数が大暴れ
「あらゆる面で僕はピアストリより上」ノリス、F1ハンガリーGP圧勝のレース中に確信得る
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。