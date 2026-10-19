F1 シンガポールGP

知ったかぶりは止めてくれない？ フェルスタッペン、元F1ドライバーの頓珍漢な批判に反論

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、一部の元F1ドライバーが新レギュレーションを理解せずにコメントしていると非難した。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/19 22:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、元ドライバーたちから受けた批判について反論。こうした否定的な意見は2026年のレギュレーションを理解していないことに起因すると考えている。

シンガポールGPの週末、1996年のF1王者デイモン・ヒルが最近語ったコメントを見せられたマックス・フェルスタッペンは、『テレグラフ』紙の取材に応じ、元ドライバーがインタビューで「非常に奇妙な回答」をすることがある理由について、自身の見解を示した。

ヒルは以前、「聞いてほしい。バッテリーを充電するためにペースを落とさなければならないことを嫌がるドライバーがいるのは分かっている。でも、私はレースがとても興味深いものになっていると思う」とF1 TVに語り、新レギュレーションを擁護していた。

「戦略性があると思う。ドライバーたちは考えなければならないし、見ている側も楽しめる」

フェルスタッペンは、「多くの元ドライバーが抱えている問題が何か、分かるかい？」と語った。

「彼らは新しいレギュレーションについて、まったく勉強していない。だから、エンジンが具体的にどう動き、どのように機能するのかを正確に理解していないんだ。それなのにテレビで質問されると、時々、非常に奇妙な回答が飛び出す」

ただし、フェルスタッペンはすぐに、「全員に当てはまるわけではないが、そういう人が何人かいるのは確かだ」と付け加えた。

フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）とランド・ノリス（マクラーレン）も、レギュレーションに対するフェルスタッペンの見解に同調している。しかし、フェルスタッペンは自分の意見に賛同する仲間を求めているわけではないと語った。今年ここまで目にしてきたことについて、単に自分の考えを述べているだけだという。

「僕は自分がどう考えているか、自分の目には何が間違っていると映り、何を改善できるのかを話しているだけだ」と続けた。

「そのせいで、一部の人から批判されたり、僕の言いたいことが理解できないと言われたりすることもある。でも最終的には、何が良くて何が悪いのか、はっきりするはずだ」

フェルスタッペンは、今季導入された新レギュレーションに対して、最も強く批判の声を上げてきたドライバーのひとりだ。フェルスタッペンは今回の変更で電力への依存度が大幅に高まった新しいパワーユニットと、それによって強いられる不自然なドライビングを声高に批判してきた。

F1からの引退すら考えていたフェルスタッペンだが、最終的にはレッドブルとの契約を2030年まで延長した。

そしてその決断は絶好のタイミングだったようだ。フェルスタッペンはマレーシアGPとシンガポールGPで連勝を飾ったばかりだ。ドライバーズランキングでは221ポイントで4番手につけており、同3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）との差はわずか8ポイントとなっている。

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