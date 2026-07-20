フェルスタッペン、フェラーリのロケット加速に驚き「ラインを変えたら”飛行機事故”になっただろうね」

レッドブルにとって、F1ベルギーGPの週末は予想よりも良い結果となったと言えるだろう。マックス・フェルスタッペンは3位、21番グリッドからスタートしたアイザック・ハジャーは6位まで追い上げたのだ。

イギリスGPでの苦戦のあと、レッドブルのローレン・メキーズ代表は、彼が「エネルギー不足のサーキット」と表現したスパ・フランコルシャンで、再び困難な週末を過ごすと予想していたが、実際にはそれほど問題はなかった。

フェルスタッペンは予選で2番手フロントロウを獲得したが、ハジャーのアシストによるスリップストリームに0.3秒分の価値があったことをすぐに認め、そうでなければ2番手にはなれなかっただろうと語った。

決勝のオープニングラップでは、ターン1を抜けたあと、オー・ルージュへ向かう直線でフェルスタッペンが一時的に首位に立ったが、後から考えるとそれは最善の策ではなかったことが分かった。

「明らかに、ターン1からターン2にかけてのデプロイメント（エネルギー放出）が大きすぎた」とフェルスタッペンは認めた。

「その後、オー・ルージュを通過してバッテリーの状態を確認し、『ああ、レ・コームまでの走行は大変そうだ』と思った」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing 写真: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

スパ・フランコルシャンでは、決勝スタート直後のケメルストレートで首位のマシンが狙われるのは珍しくない。しかしフェルスタッペンによれば、今年はその状況が「極端」だったという。特にシャルル・ルクレール（フェラーリ）がものすごい勢いで迫ってきたことに驚いたと振り返った。

「キミ（アントネッリ）が抜いてくるのは予想していた。でもミラーを見たら、赤いロケットが飛んできたんだ」とフェルスタッペンは語った。

「『ここでラインを変えたら飛行機事故みたいなクラッシュになる』と思って、そのままラインを維持した。本当に信じられないくらいの速度差だったよ」

メルセデス代表のトト・ウルフも、メルセデス製パワーユニットを搭載するほぼすべてのマシンがケメルストレートでバッテリー残量不足に陥っていたことを認めた。今週末は、多くのドライバーがパワーユニットの「自己学習」制御に関する問題についても不満を口にしていた。

一方、フェルスタッペンはこうした状況について驚きはなかったという。

「2026年のF1へようこそ、だよ。時にはジャングルみたいになるんだ」

混乱したオープニングラップのあと、フェルスタッペンにとっては不運なタイミングでバーチャル・セーフティカー（VSC）が導入された。彼がピットストップを終えたタイミングでVSCが出された他、2度目のVSCでは一度抜き返したルクレールに再び前に出られてしまったのだ。それでも彼は表彰台獲得には満足している。

「全体としては、とても順調な週末だった。マシンは最初から良い状態に入っていて、それがすごく助けになった」

「正直に言えば、今日はVSCのタイミングが少し不運だった。あれがなければシャルルと争えたかもしれない。でも、第2スティントは期待していたほど良くなかった」

フェルスタッペンは、ハードタイヤではミディアムタイヤほどの信頼感を得られなかったとも説明した。

「そのスティントでは長い間、自分の望むバランスではなかった。そのせいで前半にタイムを失いすぎた。それでも、このコースで表彰台を獲得できたのは、自分たちにとって良い結果だった」