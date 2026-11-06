F1 サンパウロGP

雨のバグ再発は大丈夫？ フェルスタッペンはジョーク「アンチウイルスソフトを入れたから大丈夫！」

F1サンパウロGPは雨に見舞われる可能性があるが、ソフトウェア不具合が再発することを心配しているかと尋ねられると、マックス・フェルスタッペンはジョークで応じた。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/06 9:31

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マレーシア・セパンで行なわれたF1バーレーンGPは、新レギュレーション下での最初のウエットレースとなったが、決して成功とは言えないものだった。セーフティカー先導のフォーメーションラップが行なわれている最中、グリッドのほぼ半数のマシンが停止してしまったのだ。

原因は、ウエットコンディションにおいてFIAが課した250kWの出力制限に関連するソフトウェアの不具合だった。この不具合によって、低速コーナーの区間で電気モーターがロックダウンモードに入ってしまった。ターボラグを補うための電力が使えなくなり、ドライバーがアクセルペダルを踏んでもマシンは反応しなくなってしまった。

FIAはスタート手順を中断し、対応に追われた。最も問題が深刻だったミニセクターで出力制限が解除され、チームとメーカーへ約20分で作った新しいソフトウェアを送信。各チームはパワーユニットに更新版のソフトをインストールし、ようやくレースをスタートさせることができた。

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

その後、シンガポールでも同じ緊急措置が適用され、アメリカGPでは修正ソフトウェアを使ったテストが行なわれた。サーキット・オブ・ジ・アメリカズで、FIAは次の声明を発表している。

「低グリップモードにおけるパワーユニットのソフトウェアについて、継続的な改良の一環として、FIAはチームおよびパワーユニットメーカーとともに、FP1終了時にシミュレーションを実施する。マシンは低グリップモードで走行し、インラップ中にドライバーが特定の操作を行なうことで、追加のソフトウェア保護機能をテストする。そのため、セッション終了時にはターン15で、マシンが低速で短い距離を走行することになる」

FIAのシングルシーター部門ディレクターを務めるニコラス・トンバジスは、この不具合がレース中に初めて明らかになったのは、事前に2026年型マシンを使ったウェットコンディションでの十分なテストを実施できていなかったためだと説明していた。

Motorsport.comからの質問に対し、今回の特定の不具合が再発しないことは保証できると明言した一方、あらゆる不具合の可能性を排除できるわけではないとも付け加えていた。

サンパウロの天気予報を踏まえると、今週末のサンパウロGPでもF1ドライバーたちが再び雨に遭遇する可能性がある。FIAの記者会見で、セパンでの騒動が繰り返されないと確信しているかと尋ねられたフェルスタッペンは、冗談交じりにこう答えた。

「マシンにウイルス対策ソフトをインストールしたから、僕は大丈夫だ！」

続いてレーシングブルズのアービッド・リンドブラッドが、問題が解決されていることを願っていると話すと、フェルスタッペンは再びマイクを手に取り、笑いながらこう返した。

「君も同じソフトウェアを使うんだよ。心配するな！」

フェルスタッペンにとって、サンパウロGPの舞台であるインテルラゴスはドライでもウエットでも良い思い出があるサーキットだ。フェルスタッペンは同地で3勝を挙げており、印象的な追い上げ劇を見せている。

昨年はピットレーンからスタートして表彰台まで順位を上げた。2024年には17番グリッドから優勝し、ランド・ノリスとのタイトル争いに決定的な一撃を与えた。そして2016年には、雨の中でこの年のワールドチャンピオンとなるニコ・ロズベルグをアウト側から抜き去るなど、圧巻の走りを見せた。

「素晴らしいサーキットだし、レースにも向いている」とフェルスタッペンは語った。

「ここでは、僕にとっても何度かクレイジーなレースがあった。前方からスタートして勝ったこともあれば、雨のレースで後方から追い上げて勝ったこともある。再び雨が降る可能性がありそうだから、楽しみだね」

ただしフェルスタッペンは、今年のレースについては慎重だ。直近4戦のうち3戦で優勝しているフェルスタッペンだが、上位4チームの差は非常に小さく、オースティンではフェラーリが最速のパッケージを持っていたと指摘した。

「今週末について何かを予想するのは難しい。トップ勢の差は非常に小さいと思う。セットアップやエネルギーのデプロイメントなど、さまざまな要素をうまくまとめられるかどうかで決まることもある」

「ここ数年、ブラジルはいつもスプリント形式だったと思う。今回はマシンのセットアップに少し時間をかけられるはずだ。それが良いことなのか、悪いことなのかは分からないけど、どうなるか見てみよう」

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