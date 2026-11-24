F1 ラスベガスGP

フェルスタッペン、ラスベガスGP激闘の末に勝利も心は燃えず「マリオカートでこれと似たレースをしたよ」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1ラスベガスGPのロングストレートでのスリップストリーム争いを、マリオカートに例えた。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/24 22:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1ラスベガスGPでの勝利は、まるでマリオカートのようだったと語った。

ポールポジションからラスベガスGPを制したフェルスタッペンだったが、このレースは全体で352回のオーバーテイクが行なわれた。ラスベガス・ストリップのロングストレートと全体的に回生エネルギーが不足気味なレイアウト、予想以上に影響が大きかったスリップストリームといった要素が合わさり、抜きつ抜かれつの”ヨーヨーレース”となったのだ。

フェルスタッペンも、メルセデス勢を筆頭に数え切れないほどオーバーテイクを仕掛けられた。フェルスタッペンはそのたびに抜き返し、実に35回の首位交代があったとされるレースを見事に勝ちきった。ラスベガスでの勝利は3回目、通算では75勝目を挙げた。

レース後の記者会見で、このようなレースに最後に勝ったのはいつかと尋ねられると、フェルスタッペンは最初、答えるのをためらった。

「たぶん言わないほうがいいね。言うべきではないと思う。マリオカートをプレイしていたときに、これに似たレースで勝ったことを覚えている」

「ときどき後方に下がるとスリップストリームを得られて、追いつくための仕組みが働くんだ。分かるだろう？ 後ろに下がると、いつも速くなる。だから、こういう感覚を最後に味わったのはそのときだね」

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

写真: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

フェルスタッペンはレース前半は主にジョージ・ラッセル、レース終盤はアンドレア・キミ・アントネッリと、メルセデス勢から攻撃を受け続けた。繰り返し首位を奪い返すことはできたものの、後続との差を広げて集団から抜け出すことはできなかった。

「スリップストリームとエネルギーのデプロイメントが組み合わさった結果だ。もちろん、1秒以内にいればオーバーテイクモードも使えるし、このサーキットではそれが強力に働く。だから、差を広げることはできなかった」

レースを楽しめたかと尋ねられると、フェルスタッペンはドライバーとしての視点とファンとしての視点を分けて答えた。

「レーサーとしての気持ちで見れば、楽しめなかった。ショーや見世物として見れば、楽しめた。抜き返す展開などは楽しんだけれど、僕はレーサーとしての気持ちで見るほうを好む」

「心拍数を見ても、まったく緊張していなかった。理由は分からないけれど、コース上ではただ淡々と走っているような感覚だった。適切なタイミングでバッテリーを使ったり、防御したりしていただけだ」

「でも、ショーとして外から見れば、おそらく楽しめるだろうね」

フェルスタッペンは現在ランキング2番手。アントネッリのチャンピオン獲得はすでに決まっているが、ランキング2位争いはまだ続いている。ただ、同3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）とは37ポイントと差を拡大しつつある。

一方、コンストラクターズランキング3位争いは熾烈で、2台がラスベガスで表彰台に上がったマクラーレンが、レッドブルとの差を9ポイント差に詰めた。

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