F1 ラスベガスGP
フェルスタッペン、ラスベガスGP激闘の末に勝利も心は燃えず「マリオカートでこれと似たレースをしたよ」
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1ラスベガスGPのロングストレートでのスリップストリーム争いを、マリオカートに例えた。
Lydia Mee
公開日時: 2026/11/24 22:10
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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1ラスベガスGPでの勝利は、まるでマリオカートのようだったと語った。
ポールポジションからラスベガスGPを制したフェルスタッペンだったが、このレースは全体で352回のオーバーテイクが行なわれた。ラスベガス・ストリップのロングストレートと全体的に回生エネルギーが不足気味なレイアウト、予想以上に影響が大きかったスリップストリームといった要素が合わさり、抜きつ抜かれつの”ヨーヨーレース”となったのだ。
フェルスタッペンも、メルセデス勢を筆頭に数え切れないほどオーバーテイクを仕掛けられた。フェルスタッペンはそのたびに抜き返し、実に35回の首位交代があったとされるレースを見事に勝ちきった。ラスベガスでの勝利は3回目、通算では75勝目を挙げた。
レース後の記者会見で、このようなレースに最後に勝ったのはいつかと尋ねられると、フェルスタッペンは最初、答えるのをためらった。
「たぶん言わないほうがいいね。言うべきではないと思う。マリオカートをプレイしていたときに、これに似たレースで勝ったことを覚えている」
「ときどき後方に下がるとスリップストリームを得られて、追いつくための仕組みが働くんだ。分かるだろう？ 後ろに下がると、いつも速くなる。だから、こういう感覚を最後に味わったのはそのときだね」
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
写真: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
フェルスタッペンはレース前半は主にジョージ・ラッセル、レース終盤はアンドレア・キミ・アントネッリと、メルセデス勢から攻撃を受け続けた。繰り返し首位を奪い返すことはできたものの、後続との差を広げて集団から抜け出すことはできなかった。
「スリップストリームとエネルギーのデプロイメントが組み合わさった結果だ。もちろん、1秒以内にいればオーバーテイクモードも使えるし、このサーキットではそれが強力に働く。だから、差を広げることはできなかった」
レースを楽しめたかと尋ねられると、フェルスタッペンはドライバーとしての視点とファンとしての視点を分けて答えた。
「レーサーとしての気持ちで見れば、楽しめなかった。ショーや見世物として見れば、楽しめた。抜き返す展開などは楽しんだけれど、僕はレーサーとしての気持ちで見るほうを好む」
「心拍数を見ても、まったく緊張していなかった。理由は分からないけれど、コース上ではただ淡々と走っているような感覚だった。適切なタイミングでバッテリーを使ったり、防御したりしていただけだ」
「でも、ショーとして外から見れば、おそらく楽しめるだろうね」
フェルスタッペンは現在ランキング2番手。アントネッリのチャンピオン獲得はすでに決まっているが、ランキング2位争いはまだ続いている。ただ、同3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）とは37ポイントと差を拡大しつつある。
一方、コンストラクターズランキング3位争いは熾烈で、2台がラスベガスで表彰台に上がったマクラーレンが、レッドブルとの差を9ポイント差に詰めた。
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