F1 アメリカGP

フェルスタッペン、アメリカGPでまたも無線トラブル「こりゃあ大惨事だ！」と立腹。今度はハジャーも

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1アメリカGPで無線のトラブルに見舞われたことを明かした。前戦シンガポールでも、フェルスタッペンは無線の問題に悩まされた。

Alex Harrington

編集: 2026/10/26 3:32

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

マックス・フェルスタッペンは、レッドブルに起きる度重なる無線トラブルに不満を抱いており、「大惨事だ」と嘆いた。

フェルスタッペンにとってアメリカGPは、トラブル続きのレースとなった。しかし優勝したアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）とシャルル・ルクレール（フェラーリ）に次ぐ3位でフィニッシュ。結果には安堵を見せた。

しかし特に苦しめられた無線トラブルについて、不満を抱いている。フェルスタッペンは前戦シンガポールGPでも無線の不具合に見舞われたが、担当レースエンジニアのジャンピエロ・ランビアーゼの機転によりこの状況を克服し、勝利を手にした。

F1アメリカGP決勝後の記者会見で、「2度目の無線の問題にどれほど苛立っているか？」と尋ねられると、質問を訂正しながらこう語った。

「2回目じゃない。今年に入ってから、もう何度目か分からないくらいだ。いっそ手話でコミュニケーションするようにした方が良いんじゃないかな。その方が安上がりだろうし。でも酷いよ。正直言って、すごく苛立たしい」

この影響を受けたのは、フェルスタッペンだけではなかった。3番グリッドからスタートしながら、最終的に6位でフィニッシュしたチームメイトのアイザック・ハジャーも、エンジニアの声がうまく聞こえず、その結果パワーユニットの設定を誤った状態でピットアウトした可能性があるという。

「無線の受信状態が悪かったんだ。ピットで何が起きているかが全く聞こえなくて、間違ったマップでピットアウトしてしまった」

ハジャーは スカイスポーツF1にそう語っている。

なおフェルスタッペンは無線だけでなく、アメリカGPでは多くの問題に見舞われたと語った。チームが選んだタイヤ戦略、ピットストップの遅さ、パワーユニットの不安定な挙動などだ。それによりリズムを掴めなかったと、フェルスタッペンは嘆いた。

「パワーユニットの問題が多すぎたんだ。コーナーでの挙動はとても不安定だし、1周ごと、コーナーごとに挙動が違っていた。そのためリズムを掴むことも、マシンの安定性を高めることもできなかった。ピットストップも遅かったしね、今日はうまくいかないことが多すぎた」

フェルスタッペンはバーレーンGP in マレーシアとシンガポールGPで連勝し、アメリカGPで3連勝を達成することを狙っていた。これは叶わなかったが、表彰台を確保できたのは幸運だったと語った。

「それでも表彰台に上がることができた。終盤のバーチャル・セーフティカーは少し運がよかったかもしれない。それでも、よかったよ」

フェルスタッペンにとっては今季10回目の表彰台。しかし残り5戦という段階で、チャンピオン獲得のチャンスが完全に潰えた。メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、メキシコGPで9位以内でフィニッシュすれば、2026年のF1ワールドチャンピオンに輝くことになる。

ただドライバーズランキング2位争いは大混戦。現在ランキング2番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）まで、あと6ポイント差に接近したのだ。なおこのランキング2位争いには、フェラーリのふたりのドライバーも加わっている。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 逆転戴冠”詰み”のラッセル、僅差のランキング2位争いには興味ナシ「僕にとっては何の意味もない」

More from

Alex Harrington





ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」



F1



F1



シンガポールGP



7 日前



ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」





F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中



カルチャー



カルチャー 8 日前



F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中





メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも



F1



F1



シンガポールGP



13 日前



メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも

More from

マックス フェルスタッペン





フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」



F1



F1



アメリカGP



16 時間前



フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」





フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」



F1



F1



アメリカGP



3 日前



フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」





アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」



F1



F1



シンガポールGP



13 日前



アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」

More from

レッドブル





まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」



F1



F1



アメリカGP



1 日前



まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」





レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」



F1



F1



アメリカGP



1 日前



レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」





アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く



F1



F1



シンガポールGP



4 日前



アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く

最新ニュース





ジャック・ミラー、母国オーストラリアGP中止に「本当に腹が立つ」フィリップアイランドでの最後のMotoGPレース実現せず



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



11 分前



ジャック・ミラー、母国オーストラリアGP中止に「本当に腹が立つ」フィリップアイランドでの最後のMotoGPレース実現せず





逆転戴冠”詰み”のラッセル、僅差のランキング2位争いには興味ナシ「僕にとっては何の意味もない」



F1



F1 F1



アメリカGP



31 分前



逆転戴冠”詰み”のラッセル、僅差のランキング2位争いには興味ナシ「僕にとっては何の意味もない」





アメリカGPでアストンマーティンのアロンソ激走。ホンダF1折原エンジニア「エンジンは一貫性を持って機能していた」



F1



F1 F1



アメリカGP



1 時間前



アメリカGPでアストンマーティンのアロンソ激走。ホンダF1折原エンジニア「エンジンは一貫性を持って機能していた」





アストンマーティン・ホンダのアロンソ、フロア大破損も好ペース披露「左半分がなかったんだ」 あと欲しいのは”最高速”



F1



F1 F1



アメリカGP



3 時間前



アストンマーティン・ホンダのアロンソ、フロア大破損も好ペース披露「左半分がなかったんだ」 あと欲しいのは”最高速”

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録