F1 メキシコシティGP

FP2で接触のフェルスタッペンとローソン両成敗！ 両者に決勝1グリッド降格のペナルティ

F1メキシコシティGPのFP2で接触したマックス・フェルスタッペンとリアム・ローソンは、メキシコシティGPの決勝でそれぞれ1グリッド降格となる。

Ronald Vording

公開日時: 2026/10/31 3:33

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンとレーシングブルズのリアム・ローソンは、F1メキシコシティGPのFP2での接触が原因で決勝で1グリッド降格ペナルティを受けることになった。

金曜日のフリー走行で最も印象的な場面のひとつとなった両者の接触は、エルマノス・ロドリゲス・サーキットのスタジアムセクション、通称フォロ・ソルで起きた。

アタックラップに入ろうとしていたフェルスタッペンはターン12に向かう途中にクールダウンラップを走っていたローソンをオーバーテイクしようとした。しかし、ローソンはポジションを譲らず、両者はスタジアム区間に並んで進入することになった。

フェルスタッペンはターン13のアウト側を走行していたが、ローソンにコース外へ押し出されたと感じた。その後、フェルスタッペンはターン14の縁石を越え接触が起きた。

この接触でフェルスタッペンのマシンのバージボードが損傷。セッションの残り時間はその状態で走行せざるを得なかった。

セッション後、フェルスタッペンはメディア対応の場でかなり率直な発言をした。Motorsport.comから自身の視点で何が起きたのかを尋ねられると、フェルスタッペンは「リアムの頭の中で何が起きていたのか理解できない」と語り、次のように付け加えた。

「（シート争いをしている）彼の立場で僕と争いを始めるなんて、まったく賢明な行動ではない」

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一方、レーシングブルズのチーム代表アラン・パルメインは、この件を大げさに捉える必要はないと説明。サーキット特有の事情や、タイヤを適切な作動温度領域に入れるために必要な走り方があったと語った。

「ここでラップを走るとき、アウトラップでもクールダウンラップでも、重要なのは最終セクターを速く走ることだ。それによってターン1に向けてタイヤをいい状態にできる。そうしなければ、フロントタイヤのロックなどが起きるリスクがある。2人ともそれを狙っていた。ひと言で表現するなら、ただ不必要な行為だったと思う」

メディア対応を終えた後、両ドライバーはFIAスチュワードのもとへ出頭しなければならなかった。最終的にスチュワードは、日曜日の決勝でフェルスタッペンとローソンにそれぞれ1グリッド降格ペナルティを科し、スーパーライセンスにペナルティポイントを1点加算した。この決定までには数時間を要した。

FIAの文書には、次のように記されている。

「ターン12への進入時、カーナンバー3（フェルスタッペン）は準備ラップを走行しており、カーナンバー30（ローソン）は次のアタックラップに向けたクールダウンラップを走行していた」

「両車のドライバーは、特にこの日の早い時間に行なわれたチームマネージャー会議で警告が出されていたことを踏まえると、スチュワードが容認できないと判断する行動を取った」

「両ドライバーは、その動きが不必要であり、『不器用』なものだったと認めた。今年のフリー走行中にドライバー同士の行動を巡る同様の事例が発生していたことを考慮し、スチュワードは正式な警告からグリッド降格ペナルティへと処分を引き上げることを決定した。特に、チームマネージャー会議で事前に警告が出されていたこと、そして過去数年間のフリー走行中にマシン同士が接触したほかの事例との整合性を重視した」

事前の警告を受けて厳しい姿勢を示そうとしたスチュワードの判断により、最終的にはレッドブル陣営の2台が損失を被ることになった。

「両ドライバーにはそれぞれの言い分があるだろう。冷静になって振り返れば、2人とも落ち着いて、実際にはお互いにもっとうまく対処できたはずだと考えると思う」と、パルメインはMotorsport.comに語った。

「誰かが誰かと争いを始めようとしていたとは思わない。それだけは確かだ。単にそういうことのひとつだったのだと思う。そして、繰り返すが、不必要な行為だった」

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