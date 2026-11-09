F1 サンパウロGP

フェルスタッペン、猛烈追い上げで2位も「マシンが万全の状態だったら、もっと上を狙えた」

F1サンパウロGPで2位となったマックス・フェルスタッペンは、マシンのバランスがレース中に一変してしまったと語った。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/09 2:32

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レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1サンパウロGPで3年連続となる印象的な追い上げを見せた。2024年には17番グリッドから優勝し、昨年はピットレーンスタートから表彰台を獲得。そして今年は、21番グリッドからスタートして2位でフィニッシュした。

しかし、スタートは決して思いどおりにはいかなかった。フェルスタッペンはレース後の記者会見で、次のように認めた。

「正直に言うと、クラッチの握り方を間違えていて、スタート時の反応がかなり遅れてしまい、結果的に出遅れてしまった。これは自分のミスだった」

そうフェルスタッペンはレースを振り返った。

「その後は最初の3つのコーナーで少し運が悪かった。前方に3、4台のマシンがいて渋滞のようになり、追い抜けるスペースが限られていた。実際、ルイス（ハミルトン／フェラーリ）は最初の1周がとても良く、あの集団をうまく抜けていった。自分も同じように順位を上げられなかったのは少し残念だった」

今回はハミルトンもグリッド降格で後方からのスタートとなり、フェルスタッペンよりも有望な1周目だった。しかしその後フェルスタッペンはあっという間に集団を切り裂き、間もなくハミルトンも追い抜いた。

「でも、その後は2周もしないうちに、ほとんどすべてのコーナーでマシンを次々と抜いていった。おそらく中団のほとんどのマシンより、僕たちにはかなり多くのグリップがあった。トップ10に入ったのが何周目だったかは覚えていないけれど、すべてがあっという間に進んだ」

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

その後もフェルスタッペンは表彰台圏内を目指して追い上げを続け、一時は優勝も狙えるかに見えた。しかし最初のピットストップを終えると、RB22の感触は一変してしまったという。

「スリックタイヤに履き替えた途端、高速コーナーでマシンに極端なオーバーステアが出るようになり、運転するのが非常に難しくなった」

「マシンのどこかが壊れたのか、空力性能を失ったのか、何が起きたのかを理解する必要がある。これは正常な状態ではなかった。もちろん2位という結果にはとても満足しているけれど、マシンが万全の状態だったら、もっと上を狙えたことも分かっている」

「残念ながら、そうはならなかった。実際、レースの大部分を調子の悪いマシンで走ることになった」

フェルスタッペンがマシンを降りた直後にリヤ周辺を確認したのも、まさにそのためだった。ダメージがないかを自分の目で確かめようとしたのだ。

レッドブルはレース中、データ上でリヤのダウンフォースが失われていることをすでに把握していた。しかし、ローレン・メキーズ代表が率いるチームは、その時点ではフェルスタッペンがダメージを受けたのか、受けたとすればどこなのかを特定できていなかった。

「スリックタイヤに交換した途端、なぜマシンに問題が起きたのか、何が悪くなったのかを理解しなければならない。最後に再びインターミディエイトタイヤに戻したときでさえ、マシンの感触は第1スティントとは天と地ほど違っていた。それは何かがおかしいということを示している」とフェルスタッペンは付け加えた。

それでも、21番グリッドから2位まで順位を上げたことは見事であり、ドライバー・オブ・ザ・デイにも選ばれた。インテルラゴスでの追い上げ劇は、フェルスタッペンにとってほとんど恒例行事になりつつある。しかし、本人は来年こそその伝統を終わらせ、サンパウロではグリッド降格ペナルティを受けずに済ませたいと強調した。

「来年は最後尾やピットレーンからではなく、もう少し前のグリッドからスタートしたいね。でも、それは来年になってみないと分からない」

「こういうレースは好きだよ。でも来年は、もう少し前からスタートできるようにしよう。まずはそこから始められたら最高だね」

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