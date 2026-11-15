F1 サンパウロGP
フェルスタッペン、フェラーリのチーム運営に疑問「僕がチーム代表なら、ナンバー1ドライバーをふたり揃えるなんてことはしないな」
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、チームメイト同士の激しいバトルが続くフェラーリについて、「僕だったら、ナンバー1ドライバーをふたり揃えるようなことはしない」と語った。
Alex Harrington
編集: 2026/11/15 0:34
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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Mark Thompson / Getty Images
F1メキシコシティGPで優勝したマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、もし自分がフェラーリのチーム代表を務めていたら、ナンバー1ドライバーを揃って起用するようなことは決してないだろうと語った。
フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールは、F1メキシコシティGPのターン1に1-2体制で飛び込んだ。しかし2番手のルクレールは先頭を行くハミルトンに厳しくプレッシャーをかけていき、ターン4で2台揃ってオーバーラン。ルクレールは首位に立ったもののターン5をショートカットする形となり、5秒のタイム加算ペナルティを受け、ハミルトンはコーナー立ち上がりの加速が鈍ってポジションを落とすことになった。
この結果ポジションを上げ、最終的にレースを制することになったのがフェルスタッペンだった。フェルスタッペンは、フェラーリとしてはこの状況は避けられたはずだと語った。
「以前にも言ったことがあるし、多くの人は同意しないかもしれないけど、もし僕がチーム代表だったら、ナンバー1ドライバーをふたり起用することは絶対にしない。だってこういうことが起きるからね」
フェルスタッペンはサンパウロGPの際、スウェーデンの動画配信サービスViaplayのインタビューにそう語った。
「ふたりとも”勝てる！”と思っているから、どちらも譲ろうとしない。僕だって同じように考えると思うよ。でも僕がチーム代表だったとしたら、この状況を変えるだろうね」
フェルスタッペンは、ナンバー1ドライバーとナンバー2ドライバーというように、チーム内で明確な序列を作っておいた方が、レースを戦う上では有利に進めることができるだろうとも語った。
「もし明確なナンバー1とナンバー2がいれば、最初のコーナーを1-2体制で通過し、そのままフィニッシュしていただろう。1位と3位になったって構わない。チームとしては、それでも素晴らしいポイントを獲得しているのだからね」
たしかにレッドブルは、フェルスタッペンを明確なナンバー1ドライバーとして置き、チームメイトはそのフェルスタッペンの勝利をサポートする役目であるということを徹底してきた。今季のレッドブルのセカンドシートに乗るアイザック・ハジャーも、それ完遂している。時には、若干の不満を訴えることもあるが……。
なおフェラーリは、ハミルトンとルクレールがバトルをすることは容認しつつも、チームの利益が最優先であると明言。バトルの末、コース上でポジションを失ったり、同士討ちするようなことがあってはならないと釘を刺している。
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