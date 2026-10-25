F1 アメリカGP

フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット社長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」

マックス・フェルスタッペンは、バンプの酷いCOTAの路面は再舗装するだけでは十分ではなく、路面を掘り返して地盤を固める必要があると述べた。

Ronald Vording

公開日時: 2026/10/25 11:02

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サーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）でのF1アメリカGPで大きな話題となったのが、路面の極端な凹凸だ。ドライバーズブリーフィングでは選手側から懸念が表明され、特にレッドブルのマックス・フェルスタッペンはしばらく会場に残りFIAやサーキットの関係者と話し合ったほどだった。

このサーキットは、テキサス州特有の粘土質の地盤の上に建設されているため、深刻な地盤の膨張・収縮現象に悩まされている。そのため2年前には全面的な再舗装が行なわれ、今年のイベントに向けても、さらに2度の改修が実施された。ターン9からターン11までの区間は再び再舗装され、ターン12からターン19までの区間では、特にひどいバンプを取り除く作業が行なわれた。

しかしドライバーたちによれば、それだけでは不十分だという。フェルスタッペンは木曜日の時点で、路面状況を「受け入れがたい」「制御不能」と評し、さらに土曜日には、オースティン滞在中は毎日鎮痛剤を服用していると明かした。マクラーレンのランド・ノリスも同調し、セッションのたびに頭痛薬を必要としているのだと話した。

母国オランダメディアとの囲み取材の際に再びバンプの話題になると、フェルスタッペンはこう語った。

「ここには本当に受け入れがたいコーナーがいくつかある」

これは主に、ターン1のブレーキングポイントにある大きなバンプと、ターン19にあるかなり危険なバンプを指しているようだが、motorsport.comがその点について尋ねると、フェルスタッペンは問題のある箇所はほかにもあると説明した。

「ターン1とターン19が本当にひどいのは確かだけど、ターン4からターン5にかけての高速区間全体にも、非常に大きなバンプがある。もちろん、この土地の地盤に問題があることは理解している。でも、それは事前に調査しておくべきことだ。そんなことを言い訳にするべきではない」

路面の凹凸はドライバーの身体に大きな負担をかけるだけでなく、S字区間にあるバンプは危険を伴う可能性もある。フリー走行では、複数のドライバーがこの区間でマシンのコントロールを失いかけていた。高速コーナーが連続する区間で実際にトラブルが起きれば、その結果は極めて深刻なものになりかねない。

「確かに、あのような高速域でマシンがあれほど大きく底付きするようなことは、本来あってはならない」とフェルスタッペンは言う。

フェルスタッペンは抜本的な対策を提案

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

COTAの会長を務めるボビー・エプスタインは、フェルスタッペンが最初に問題を指摘した際、フェルスタッペンが言うほどフリー走行時の状況は悪くなかったと示唆していた。彼はESPNにこう語っている。

「ターン1にバンプがあることは、我々としても好ましく思っていない。今週になるまで、その存在を把握していなかった。知っていれば修正していただろう」

「しかし、マックスが話していたほかの問題、つまりサーキット全体のバンプについては、我々はすでに対処している。路面は非常に良好な状態だ」

さらにエプスタインは、金曜日のフリー走行を終えれば、フェルスタッペンの考えも変わるだろうとの見通しを示していた。

「マックスが私の言うことを間違いだと言うことはあまりないが、一方で彼の言うこともまた正しいことが多い」

「彼はいつも率直に話すし、私はその点を評価している。彼があのような発言をしたことに何の問題もない。ただ、彼がまだバンプが残っていると思っていた箇所のいくつかについては、実際にはもうなくなっていることに驚くかもしれない」

しかし、上記のオランダメディア向け取材でこの発言について問われたフェルスタッペンは、全く考えを変えていないと主張した。またサーキット全体の路面状況の酷さは、エプスタイン自身がF1マシンに乗れば分かるだろうとして、こう言った。

「彼を僕のマシンに乗せてあげるよ」

「たぶん5周もすれば乗っていられなくなって、歩くこともできなくなっているだろうね」

フェルスタッペンは、今後数年間で抜本的な対策を講じる必要があると語る。ドライバーの背中へのダメージを考えれば、地面を掘り起こすレベルでの改修が必要だという。

「アスファルトを新しく敷き直すことはできる。でも、1年か2年もすれば、また同じ問題が起きる。だから、もっと深いところまで見ていく必要がある」

「FIAとF1も、この問題についてはもっと厳しい姿勢を取るべきだと思う。多額の費用がかかることは理解している。でも、今やっていることは、起きている問題に絆創膏を貼るようなその場しのぎのものにすぎない。地盤が動いていると分かっているのなら、地面をすべて掘り起こして、しっかりとした基礎を作る必要がある」

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