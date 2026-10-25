F1 アメリカGP

フェルスタッペン、予選2番手に不満。ポール狙える速さがQ3で消え失せ「この結果に喜んだりする必要はない」

F1アメリカGPで予選2番手となったマックス・フェルスタッペンは、結果に不満を隠していない。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/25 2:36

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Chris Graythen / Getty Images

F1アメリカGPの予選では、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得。レッドブルのマックス・フェルスタッペンは2番手でそこに続いたが、「笑顔で喜ぶ必要はない」として、ポールを争うパフォーマンスがなかったことを嘆いた。

フェルスタッペンはセッション序盤こそポールポジションを狙える手応えがあったが、予想外のグリップ不足に見舞われ、Q3のアタックは満足のいくものとはならなかった。ポールのアントネッリに対しては0.179秒差をつけられ、3番手で自己最高の予選結果となったチームメイトのアイザック・ハジャーには0.036秒差まで迫られた。

「Q1とQ2では本当にいい感触だった。Q2のアタックは、ユーズドタイヤで走ったんだ」

フェルスタッペンはそう語る。

「だからQ3に進んだ時は大きな期待を抱いていた。でも残念ながら感触が悪かった。望んでいたグリップが得られず、最終セクターではリヤに十分な荷重をかけて攻めることができなかった。それで大きくタイムを失ってしまった」

「タイムシートを見れば、2番手でスタートできるのは良いことだし、良い結果だ。でも自分はもっと上の順位を期待していたし、そこには届かなかった」

「とはいえ、予選であまり良い感触がなかったのに2番手を獲得できたわけだから、それは受け入れるよ。でもだからといって、笑顔ですごく喜んだりする必要はない」

Q3にかけては風が強くなっていたが、これもポールを逃した一因なのだろうか？ これについてフェルスタッペンはこう説明する。

「風が強まったのは間違いない。でも、それを理由にQ3の最初のアタックであのような感触になったことを言い訳するつもりはない」

「Q1と同じような感じだった。Q2は確かに風の影響を受けたと思うけど、とにかく同じような感触ではなかった」

「Q2ではユーズドタイヤでもすごく良い感触だったから、新品タイヤを履けばいよいよ本格的に攻められると思ったのに、グリップが全然来なかった。そんな感覚だったけど、そういうことも起こり得る」

フェルスタッペンはタイヤを温存するため、Q2では中古のタイヤを履いた。しかしQ3でニュータイヤに履き替えたことがポールを逃した原因ではないかという見方は否定した。

「普段なら何の問題もない。これまでも何度もやってきたことだからね。以前には2セットしか使わずに予選を走り切ったことだってある」

「だから、Q3でうまくいかなかった理由は説明できない。最後のアタックについては、誰もがタイムを伸ばすのに苦労していたと思う。ただ、中古タイヤで最高の感触を得られたのに……というのはもちろん非常に奇妙なことだから、原因を調べる必要がある」

とはいえ、レッドブルは予選で2番手、3番手という好結果を得て決勝レースへと臨む。フェルスタッペンはサーキット・オブ・ジ・アメリカズの路面の凹凸に対して今週末は「受け入れられない」「制御不能だ」と厳しい批判を展開してきたが、その凹凸が特に酷いターン1の上り坂は、スタートでアントネッリに仕掛ける絶好のポイントとなるだろう。

今季は昨年同様に中盤戦以降から息を吹き返し、セパンでの今季初優勝に続いてシンガポールでも連勝を飾ったフェルスタッペン。タイトル獲得はすでに厳しい状況だが、アメリカGPでは3連勝がかかっている。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 努力が報われた！ アントネッリ、予想外のポールに「ようやくアップデートの成果が表れてきた」

More from

Alex Harrington





ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」



F1



F1



シンガポールGP



6 日前



ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」





F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中



カルチャー



カルチャー 7 日前



F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中





メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも



F1



F1



シンガポールGP



12 日前



メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも

More from

マックス フェルスタッペン





フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」



F1



F1



アメリカGP



1 日前



フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」





アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」



F1



F1



シンガポールGP



12 日前



アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」





F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗



F1



F1



シンガポールGP



12 日前



F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗

More from

レッドブル





まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」



F1



F1



アメリカGP



16 時間前



まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」





レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」



F1



F1



アメリカGP



18 時間前



レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」





アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く



F1



F1



シンガポールGP



3 日前



アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く

最新ニュース





努力が報われた！ アントネッリ、予想外のポールに「ようやくアップデートの成果が表れてきた」



F1



F1 F1



アメリカGP



46 分前



努力が報われた！ アントネッリ、予想外のポールに「ようやくアップデートの成果が表れてきた」





MotoGPオーストラリアGP、悪天候で各クラスの決勝スタートが遅延。視界不良により医療用ヘリ飛べず



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



56 分前



MotoGPオーストラリアGP、悪天候で各クラスの決勝スタートが遅延。視界不良により医療用ヘリ飛べず





転倒し右手骨折のホルヘ・マルティン、帰国せず治療へ。次戦マレーシアGPで復帰の可能性ある？



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



1 時間前



転倒し右手骨折のホルヘ・マルティン、帰国せず治療へ。次戦マレーシアGPで復帰の可能性ある？





アロンソがアメリカGPの予選Q1突破。ホンダF1折原エンジニア「小さな積み重ねでパフォーマンス向上に貢献する」



F1



F1 F1



アメリカGP



1 時間前



アロンソがアメリカGPの予選Q1突破。ホンダF1折原エンジニア「小さな積み重ねでパフォーマンス向上に貢献する」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録