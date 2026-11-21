F1 ラスベガスGP

フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」

マックス・フェルスタッペンは、F1ラスベガスGPのFP3で起きたジョージ・ラッセルと接触について、これ以上時間を無駄にするつもりはないと語った。

Ronald Vording

編集: 2026/11/21 9:24

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

F1ラスベガスGPのフリー走行3回目で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとメルセデスのジョージ・ラッセルが接触するシーンがあった。この件についてラスベガスGPのスチュワードは、フェルスタッペンに警告処分を科した。

FP3でフェルスタッペンは、前を走るラッセルを追い抜いた。しかしその直後に減速。スチュワードによれば何度も進路を変更したという。

そのためラッセルは、フェルスタッペンのイン側に進路を取った。ただこの結果ターン14で両者は接触。セッション後にふたりはスチュワードから呼び出され、審議の結果フェルスタッペンに警告処分が科された。ただ警告処分には何の罰則もない。

予選後に行なわれた記者会見でこの件について尋ねられたフェルスタッペンは、ほどんど話したがらず。何が起きたのかと尋ねられると「何もなかった。何も起きなかった」と答えた。

一方でラッセルは、フェルスタッペンを激しく批判した。スカイスポーツ・イタリアのインタビューで、ラッセルはこう語った。

「こんな風に裏切られて、まるで自分が誰よりも偉いかのように振舞う奴を、黙って見過ごすためにはいかない。誰かがそいつに立ち向かわなければいけないんだ」

しかしフェルスタッペンは、そういうラッセルの発言にも、そしてスチュワードからの警告にも、ほとんど動揺していないようだ。

オランダメディア向けのメディアセッションで質問されたフェルスタッペンは、今回の件についてこう語った。

「そんなことに時間を費やすつもりはない。全く割に合わないよ」

なお警告処分を科された際に出されたFIAの文書では、アタックラップ開始前はポジションを維持し、互いに邪魔しないようにするという「紳士協定」の存在が言及されていた。それについて尋ねられたフェルスタッペンは、「そんな協定は人生で一度も見たことがない」と答えた。

スチュワードとしても、今回の裁定では「紳士協定」の存在を罰則に対する

判断材料としては重視せず、実際の行動に焦点を当てたことを明言している。

「スチュワードはこれらの説明を承知しているが、こうした非公式な了解事項（つまり紳士協定）は今回のインシデントを評価する上で、限定的な関連性しかないと判断した。決定的な判断基準は、両車の実際の動きと相対的な位置関係だった」

なお予選Q3で最速だったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）には、パワーユニット（ターボチャージャー）交換によるグリッド降格ペナルティが科され、6番グリッドからスタートすることになる。そしてその結果、フロントロウにはこのふたり……つまりフェルスタッペン（PP）とラッセル（2番手）が並ぶ。

FP3での接触が、予選でラッセルを抑え込むモチベーションになったのかと尋ねられると、フェルスタッペンはこう主張した。

「いや。決してそのことからモチベーションを得たわけじゃないよ

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」

More from

Ronald Vording





キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」



F1



F1



ラスベガスGP



21 時間前



キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」





あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」



F1



F1



ラスベガスGP



22 時間前



あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」





フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」



F1



F1



ラスベガスGP



23 時間前



フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」

More from

ジョージ ラッセル





メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」



F1



F1



ラスベガスGP



24 分前



メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」





ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転

More from

メルセデス





ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入





マクラーレン、ラスベガスGPでエンジン交換決断。ピアストリが10グリッド降格ペナルティ



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



マクラーレン、ラスベガスGPでエンジン交換決断。ピアストリが10グリッド降格ペナルティ





ホーナーが“元宿敵”メルセデス代表に祝電！ アントネッリの王座獲得に称賛の言葉「彼にチャンスを与えた君に敬意を表する」



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



ホーナーが“元宿敵”メルセデス代表に祝電！ アントネッリの王座獲得に称賛の言葉「彼にチャンスを与えた君に敬意を表する」

最新ニュース





フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



5 分前



フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」





メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



24 分前



メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」





マルティン、ライバルの戴冠阻止かかるレースでリスクは回避「勝ちたいけど、無理な走りはしたくない」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



31 分前



マルティン、ライバルの戴冠阻止かかるレースでリスクは回避「勝ちたいけど、無理な走りはしたくない」





最高速が伸びず大苦戦。アストンマーティン・ホンダはラスベガス予選Q1敗退。ホンダ折原エンジニア「このパッケージでは予想通り」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



最高速が伸びず大苦戦。アストンマーティン・ホンダはラスベガス予選Q1敗退。ホンダ折原エンジニア「このパッケージでは予想通り」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録