F1 Mercedes launch

フェルスタッペン”管理職”はごめんだ！　F1引退後の人生プランに言及「マネジメントの役割でF1に戻ることはない」

マックス・フェルスタッペンはF1から引退を決めたとしても、マネジメント職に就くことに興味はないと語った。

Lydia Mee
公開日時:
優先ソースとして追加する
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

　4度のF1チャンピオンであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、F1から引退したとしても、マネジメント側でF1に関わるつもりはないという。

　フェルスタッペンは2028年までレッドブルと契約を結んでいる。彼は勝つためにF1に参戦していると繰り返し明言しており、2026年の新レギュレーションを楽しめなかった場合や、現行のレッドブルとの契約が満了した後には、F1を去る可能性も排除していない。

「僕は勝つためだけにここにいるんだ。単に参加するためにいるわけじゃない。そういうのは自分にとって持続可能なモノではないし、楽しくもないからね」

　フェルスタッペンはタグ・ホイヤーが公開したインタビューでそう語った。

「だからこそ、常にそこを見極めようとしている。そして現時点では、それは非常にうまくいっている」

　フェルスタッペンには引退後にレッドブルでマネジメント職に就くのではないかという憶測もあった。しかし彼はマネジメント側としてF1に関わるつもりもないと語る。

　レース以外で情熱を注いでいることは何かと問われると、フェルスタッペンは笑いながら「レースだよ」と答えた。

「だけどそれは自分が走ることに限らない。例えば目標のひとつは、シミュレータードライバーを実世界へ送り出すことだね。今年すでにそれは実現し、彼は非常に良い走りをしている」

「そのプロジェクトを自然な形で成長させていきたい。これは僕がとても楽しんでいることだし、将来的にF1以外の場でも続けていきたい。ドライバーとしてF1にいるのは好きだけれど、マネジメントの役割でF1に戻ることはないと思う、そう言っておこう」

「でも別のカテゴリー、より耐久レース的な分野であれば、その可能性はあると思う。資金や機会がなくリアルレースに進めない若いドライバーにチャンスを作ることや、シミュレーターの世界からそれを後押しすることを目指したいんだ」

 
 

