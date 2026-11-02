F1 メキシコシティGP

フェルスタッペン、若き新王者アントネッリに賛辞「あの年齢で成し遂げるなんて、本当に素晴らしい」

マックス・フェルスタッペンは、メキシコシティGPで史上最年少F1チャンピオンとなったアンドレア・キミ・アントネッリに感動的なメッセージを贈った。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/02 6:30

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Manuel Eletto / Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがメキシコシティGPでF1史上最年少の世界チャンピオンになったことを受け、「非常に誇りに思う」と語った。

アントネッリはメキシコシティGPでフェルスタッペンと7度のF1王者であるルイス・ハミルトン（フェラーリ）に次ぐ3位に入り、20歳68日で自身初のタイトルを獲得。セバスチャン・ベッテルの記録を3年以上も更新した。

レース後のインタビューで2016年チャンピオンのニコ・ロズベルグと話した際、フェルスタッペンはアントネッリがこれほど若い年齢で偉業を成し遂げたことに感銘を受けたと語った。

「彼のシーズンは信じられないほど素晴らしいものだった。しかもあの年齢でそれを成し遂げたのだから、本当に、本当に素晴らしいと思う」と、フェルスタッペンは説明した。

「チーム全員が彼と一緒に祝っているのを見るのは素晴らしいことだ。彼の家族もここにいる。彼にとって今日はとても感動的な日だろうし、僕は彼をとても誇りに思う」

フェルスタッペン自身のメキシコシティGPは、オープニングラップに大きく動いた。5番グリッドから好スタートを切ると、フェラーリ勢によるチームメイトバトルで失速したハミルトンを抜くと、首位のシャルル・ルクレールにはコース外走行で5秒のペナルティが科された。

最初のピットストップでペナルティを消化したルクレールの前に出ると、終盤は追いすがるハミルトンを抑えてトップチェッカーを受けた。

「最初のスタートで既にレースは決まったようなものだった。最初のラップがとても良かったと言えるだろう。その後は少し戦略を変えたんだ」と彼は語った。

「確かに少しスピードが足りなかったと思うけど、粘り強く戦い、適切なタイミングで適切な判断を下すことができた。そしてもちろん、シャルルにペナルティが出たことで、リードを奪うことができた」

今季3勝目を挙げたことにより、フェルスタッペンはランキング2番手に浮上。ハミルトンを2ポイント上回った。とはいえ、ランキング5番手のルクレールまでは16ポイント差。ランキング2位争いは依然として熾烈な状態だ。

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