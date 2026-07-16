フェルスタッペン、渦中のチームとの“お付き合い”をスタート。マクラーレン傘下15歳の逸材と育成契約「彼の才能に感銘を受けている」

マックス・フェルスタッペンは、マクラーレンの育成ドライバーであるドリス・ファン・ランゲンドンクと契約し、自身のレーシングチーム『フェルスタッペン・レーシング』に迎え入れることになった。これは4度のF1世界王者であるフェルスタッペンにとって、若手ドライバー育成に本格的に乗り出す第一歩となる。

フェルスタッペン・レーシングは、ベルギー人ドライバーのファン・ランゲンドンクがジュニアカテゴリーで成長していく上での「さらなる支援と指導」を提供していくとしている。

ファン・ランゲンドンクは、現在15歳の若手ドライバー。2023年に世界ジュニアカート選手権を制した後、2024年7月にマクラーレンの育成プログラムへ加入した。昨年夏には15歳の誕生日を迎えた週末にイギリスF4にエントリーすると、いきなりポールポジションと優勝を飾るなど、鮮烈なデビューを飾った。今季はイギリスF4にフル参戦しており、ランキングトップに立っている。

フェルスタッペン・レーシングを通してGTレースやシムレースに取り組み、F1以外にも活動の幅を広げているフェルスタッペンにとって、若手ドライバー育成は新たな挑戦となる。発表に際し、フェルスタッペンは次のように語った。

「ドリスがこれまでのキャリアで見せてきた急速な成長ぶり、そしてカートからフォーミュラカーへとステップアップする中で示してきた才能には、とても感銘を受けている」

「ドリス本人や彼の家族と知り合う中で、彼には将来偉大なドライバーになるために必要なものがすべて備わっていると確信した」

「だからこそ、僕のマネジメントチームとともに、『フェルスタッペン・レーシング・プロ・シミュレーション』によるシミュレーターサポートを受けさせながら、彼が究極の目標であるF1へ到達できるよう支援していく」

またファン・ランゲンドンクも、次のように喜びを語った。

「フェルスタッペン・レーシングからサポートを受けられることで、僕のキャリアを次のレベルへ引き上げることができる。そして最終目標であるF1へ向けた大きな一歩を踏み出すことができる」

「マックスのような経験豊富なドライバーから学び、彼のプロフェッショナルなマネジメントチーム、そしてマクラーレン・レーシングの両方から支援を受けられるのは本当に素晴らしいことで、とても感謝している。これからも自分が大好きなレースに全力を注ぎ、最高のパフォーマンスを発揮できるよう努力し続けたい」

本人のコメントにもある通り、ファン・ランゲンドンクはフェルスタッペンからのサポートを受けながらも、引き続きマクラーレンのジュニアプログラムに所属する。これにより、フェルスタッペンとマクラーレンの間に新たな接点が生まれたとも言える。

フェルスタッペンは最近、マクラーレンF1チームへ移籍するのではないかとの噂が流れたことでパドックを騒がせていた。ただそれは、両者が今後の選択肢を探るための話し合いをしたに過ぎず、本格的な移籍交渉が行なわれたわけではなかったと見られている。

とはいえ、フェルスタッペンは新世代のF1マシンへ不満を漏らしている上に、依然としてレッドブルでの将来について明言していない。そのため今回の発表は、フェルスタッペンとマクラーレンとの関係をめぐる憶測をあらためて呼ぶこととなった。