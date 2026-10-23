F1 アメリカGP

フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」

マックス・フェルスタッペンは、COTAの路面状態を「受け入れられない」と断じ、これ以上こうした環境を我慢するべきではないと訴えている。

Ronald Vording

公開日時: 2026/10/23 3:01

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写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

先日のF1シンガポールGPの記者会見で次戦アメリカGPの話題が出た際、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはすぐさま、新しい背骨を注文しなければならないと冗談を飛ばした。しかし、彼は改めて改善の必要性を訴えていた。

彼は、アメリカGPの舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）で行なわれた世界耐久選手権（WEC）のレースを観て、同地の路面状態に衝撃を受けたと語っていた。

当時はアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）と冗談を交わす余裕もあったフェルスタッペンだが、アメリカGPでのメディアデーでは、「受け入れられない」路面状況に本気で懸念を抱いていることを明らかにした。

「WECを見た限りでは、路面のバンプは本当にひどかった。正直なところ、背骨のことを考えると、あまり楽しみではない」とフェルスタッペンは語った。

「前のレースでは冗談として話したけれど、正直、冗談では済まない。実際、この問題については何年も前から指摘してきた。もう少しで手に負えない状態になりそうなんだ」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

問題の原因は、サーキットの地盤にある。テキサス州特有の、粘土質の土壌の上に建設されているため、天候の変化によって地盤が大きく膨張・収縮する。この絶え間ない地盤の動きが路面の激しい凹凸を生み出している。特に、アスファルトに大きな負荷がかかる強いブレーキングゾーンで、その影響が顕著に表れる。

なお2026年のレースを前に、ターン9からターン11までの区間を含む一部の路面が再舗装されている。さらに、ターン12からターン19までのバンプを解消するための補修作業も実施された。2年前の2024年アメリカGPの前にも、サーキット全体が再舗装されたにもかかわらずだ。

Motorsport.comがフェルスタッペンに、さらなる対策が必要だと考えているか尋ねると、彼は開催地の地盤そのものを主催者側の言い訳にするべきではないと強調した。

「ひどい状態だ。もちろん、地盤に問題があると言い訳することはできる。でも、それは最初から分かっていたはずだし、もっとしっかり地盤を補強しておく必要がある」

「このサーキットも、この場所も大好きだ。レイアウトは史上最高のもののひとつだし、開催施設も街も最高の部類に入ると思う。でも、僕に言わせれば、今あるバンプは受け入れられない」

フェルスタッペンによれば、路面だけでなく、その下にある地盤にも目を向けた抜本的な対策が必要だという。

「ただし、それをやるにはサーキットを全面的に掘り返す必要がある」

「莫大な費用と時間がかかるけれど、正直、それが問題を解消する唯一の方法だ。こうしたバンプは自然にできたものではないし、もう制御できない状態になっている」

一見すると、F1が前世代マシンであるグラウンドエフェクトカーを使わなくなったことは、ドライバーにとってポジティブに思えるかもしれない。以前のマシンは車高を特に低くし、サスペンションを硬く設定する必要があったからだ。そのため、バンプの影響を強く受けてしまっていた。

しかしMotorsport.comの取材に対しフェルスタッペンは、2026年型マシンではむしろ身体への負担がさらに大きくなる可能性があると明かした。

「おそらく、以前よりひどいと思う。コーナリング中の車高が非常に低いからね」とフェルスタッペンは説明した。

「ストレートではストレートモード（前後ウイングのフラップが稼働しダウンフォースが減る）があるので車高が上がる。でも、ほとんどの場所、特にブレーキング中は、以前よりも車体の底を路面に擦りやすくなっている。バンプの大半はストレートではなく、ブレーキング中やコーナーにあるんだ」

「ブレーキング中は、マシンにもドライバーにも非常に大きな負荷がかかる。特に厄介なのは、単に路面が古くなってできたバンプだけではなく、地盤そのものが上下に動くことで生じる凹凸だ。何が起きるのか予測するのが非常に難しいこともある。ほんの少し通常のラインから外れただけでも、誰もそこを走っていないから、路面がどうなっているのか分からない。だから、本当に快適ではないんだ」

こうした状況は、ドライバーの身体に大きな負担を与える。フェルスタッペンは、過去にCOTAで走った際にも、その影響を経験しているという。

「例えば昨年、コーナーでは5〜6Gほどの横方向の加速度がかかっていた。でも、垂直方向の衝撃によって、背骨には9Gを超える負荷がかかったことがあった」

「本当に楽しいものではないと断言できる。年齢を重ねるほど、そのことをますます意識するようになる。こんなことは望んでいない」

フェルスタッペンは、F1で11シーズン以上を過ごした自身の身体も、すでに決して良好な状態ではないと付け加えた。

「時々、この問題を本当に理解していない人もいると思う。背骨の検査を受けてきた僕から言わせてもらえば、背骨の下部はあまり良い状態ではない」

「レースをする以上、こうしたことも起こり得るし、スポーツの一部だということも分かっている。でも、ここ数年のマシンによって、さらにダメージが蓄積しているのも事実だ」

「それなのに、こうした路面を走ることを今後も受け入れられるものとして扱い続ければ、身体へのダメージはさらに大きくなっていく」

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