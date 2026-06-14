フェルスタッペン、初日から大きく改善も「ギャップがまだ大きすぎる」そのうえ良くなった理由も不明？

F1バルセロナ・カタルニアGP予選で5番手となったレッドブルのマックス・フェルスタッペン。初日からの改善度合いが大きいが、彼としてもそれは驚きであり、なぜ良くなったのかが分からないという。

フェルスタッペンは予選Q3の終盤、最終アタックのセクター2まではポールポジション争いに加わるだけの速さを見せた。ただ多くのドライバーが悩まされたタイヤのオーバーヒートにより、ラップ終盤でグリップを失ってペースを落とし、最速だったジョージ・ラッセル（メルセデス）から0.345秒差の5番手となった。

「僕たちにとってはまずまずの予選だったと思う」と、フェルスタッペンは予選を振り返って語った。

「ただ、最後のアタックで最終セクターがうまくまとまらなかったのが残念だ。ターン10以降、なぜかまったくグリップがなくなってしまった。残念ながら、そのせいで今日は3番手を逃すことになった」

またフェルスタッペンは終盤のグリップ低下に加え、予選をより複雑にした要因として、シャルル・ルクレール（フェラーリ）のクラッシュによる赤旗も挙げた。

赤旗によって、短時間で2回連続アタックを行なうリズムが途切れてしまったのだ。

「僕より前の多くのドライバーは、赤旗時点でまだちゃんとしたタイムを出していなかったから、その後もう一度コースへ出ていった。（すでにタイムを一度記録していた）僕とオスカー（ピアストリ／マクラーレン）は10分間のブレイクを挟むことになったんだ」

最終的にフェルスタッペンはポールポジションから0.345秒差で予選を終えた。この差は金曜日時点のレッドブルの遅れと比べると半分以下に縮まっており、改善は明らかだった。しかしフェルスタッペン自身も、その理由を完全には説明できていない。

「まあ、0.35秒差でも大きすぎるけどね。とはいえプラクティスよりは確実に良かった」

フェルスタッペンはそう語る。

「ただ、どうしてそうなったのか自分でもよく分からない。もちろんいくつか変更は加えたけれど、セットアップを全面的に変えたわけではない。だから、なぜギャップが突然半分になったのか理解できないんだ」

フェルスタッペンはバルセロナ・カタルニアGP開幕前には、マイアミで投入したアップデートの真価を測るうえで、あらゆるタイプのコーナー、特に高速コーナーを備えるバルセロナこそが本当の試金石になると語っていた。

その結果、予選で0.345秒差という内容は予想以上に健闘したと言えるかもしれない。しかしフェルスタッペンは満足しておらず、依然として改善が必要だと考えている。

「今日で本当の姿が見えたと思う。まだ少し足りていないことは分かったし、だからこそ作業を続ける必要がある」

「特定のコーナーひとつでタイムを失っているわけではないし、高速コーナーだけで遅れているわけでもない。今日は細かな部分で少しずつ失っていた。だから引き続き改善していかなければならない」

■ハジャー「3番手を逃したのは憂鬱」

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

そして予選6番手となったチームメイトのアイザック・ハジャーも、マシンの感触が理想的ではなかったにもかかわらず、ポールポジションとのギャップが比較的小さかったことに驚いていた。

「このサーキット自体が難しいし、さらに気温も高い。そのせいであらゆる問題が誇張される」

「それでも週末を通じて良い進歩を遂げられたと思う。でも正直なところ、今のマシンの状態でポール争いをする資格があるとは感じていない」

「自分のフィーリングを考えると、ポールとの差があれだけ小さかったのは驚きだ。でも、まだやるべきことはたくさんある」

なおギャップが大きくなかったからこそ、ハジャーは自分が3番手を獲得することも可能だったはずと考えている。

「ターン1以外は本当に良いラップだったと思う。P3との差を見ると、正直かなり憂鬱になる。僕があそこにいた可能性はあったんだ」

「でも、もしも、もしも……という話だ。現実はそういうものじゃない」

ターン1で何が起きたのか尋ねられると、ハジャーはこう説明した。

「ターン1は最も重要なコーナーなんだ。攻めすぎてしまった。エイペックスを外してしまって、その結果ターン2とターン3も犠牲になった」

「だからセクター1はかなり悪かった。でもそこから先はとても良かった。後悔はしていないけれど、少し残念だね」