F1 シンガポールGP

フェルスタッペン、アメリカGP用の特別ヘルメットを公開。カウボーイハット被ったライオンが映える

マックス・フェルスタッペンがF1アメリカGP用の特別デザインのヘルメットを公開した。

Lydia Mee

公開日時: 2026/10/19 9:21

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写真：: LAT Images

直近のレースで連勝し調子を取り戻してるレッドブルのマックス・フェルスタッペン。彼は今週末行なわれるF1アメリカGPで使う特別デザインのヘルメットを公開した。

アメリカGPの舞台となるのは、テキサス州オースティンに位置するサーキット・オブ・ジ・アメリカズ。フェルスタッペンはそのテキサスという要素から、アメリカGPではカウボーイハットをデザインに組み込んだ。

Instagramへの投稿で明かされた特別デザインのヘルメットでは、ヘルメット上部に描かれたライオンが、カウボーイハットを被った姿に。ヘルメット全体は赤・白・青をベースとしたものになっており、レッドブルがアメリカGPで使用する特別デザインの白いレーシングスーツともマッチした色合いとなっている。

「テキサスへ向かうよ。今回はこの特別なヘルメットでオースティンに行く！」と、フェルスタッペンは記している。

こうしてスペシャルなヘルメットやレーシングスーツのデザインが公開されたことで、ファンの間では、レッドブルがアメリカGPでマシンにも白一色の特別カラーリングを採用するのではないかとの期待が高まっている。ただし、現時点でその計画は確認されていない。

フェルスタッペンは今季苦戦してきたが、マレーシアGPとシンガポールGPで2戦連続優勝を達成。勢いに乗った状態でアメリカに乗り込んでいる。

なおフェルスタッペンは負荷の大きい3連戦を終えたばかりにもかかわらず、ほとんど休息なしでアメリカGPに向かっている。シンガポールGPのあと、彼はGTワールドチャレンジ・ヨーロッパのシーズン最終戦に参戦したためだ。

アメリカGPは10月23日から25日にかけて、サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催される。このレースを皮切りに、翌週のメキシコシティGP、さらにその翌週のサンパウロGPと、F1は再び3連戦に突入する。

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