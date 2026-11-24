F1 ラスベガスGP

F1の安全対策を信頼するしかない……フェルスタッペン、カタールでのF1開催に向けて想い語る「本当は家で観戦する方がいいけどね」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、今週末のカタールGPについて、F1とFIAは報道されている以上の現地情報を把握しているはずだとしながらも、個人的には自宅で観戦する方がいいと、渡航にやや後ろ向きな発言をした。

Ronald Vording

編集: 2026/11/24 2:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Alex Slitz / Getty Images

情勢悪化により、開催が不安視されてきたF1の中東最終2連戦。しかし代替候補地として準備が進められていたイモラ・サーキットの準備は「不要になった」と伝えるなど、中東での連戦でシーズンを終えることに、F1は全力を注いでいる。

先日MotoGPはカタールGPを強行。まったく問題なく終えたことは、F1としてもカタールとアブダビの連戦を予定通り開催できることを示す好例だと捉えている。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは以前から、中東を訪れるのはいつも楽しみだと明言してきたものの、最近の情勢を考えると、個人的には他の場所でレースをしたいと語っていた。

そしていよいよ今週末から、その中東2連戦に突入する。フェルスタッペンは、今でも他の地域でレースした方がいいと考えていることをラスベガスGPの際に明かした。

「彼ら（F1の運営陣）が与えてくれる保証、それも個人的な会話の中での保証も含め、全ての情報が正しいと考えるしかない。反論することもできるけど、それをしたところで意味はない。ただ、全てがうまくいくことを願うばかりだ」

オランダメディア向けのメディアセッションでもフェルスタッペンは、さらにこう語った。

「安心しているかと尋ねられれば、ノーだね。家にいたいと思うよ。でも、安全が保証されているなら、特に否定的なことは言えない」

「でも周辺の国々でミサイルが飛び交っている。そんな状況は良いと思うか？ それは決して良いことではない」

なお前述のMotoGPカタールGPの際には、ヤマハ陣営が参戦をボイコットした。フェルスタッペンとしても参戦しないという決断を下すこともできるが、レッドブルがコンストラクターズランキング3番手を争っていることもあり、カタールに向かう意向を示している。ランキング4番手のマクラーレンとは、わずか9ポイント差なのだ。

ただ、もしチームのランキングがもう不動のものだった場合、参戦を断念することも検討したかと尋ねられたフェルスタッペンは、こう語った。

「それは難しい質問だ。MotoGPはもう少し早い時期……少し不安定な時期に開催しなければいけなかった」

MotoGPのカタールGPは、アメリカの中間選挙の直後だったことに言及し、そう語った。

フェルスタッペンはもちろん、他の多くのドライバーも、イモラで最終戦を開催することを求めていたと言われる。しかしフェルスタッペンは、F1が提供する安全対策を信頼するしかないと強調して話を締めくくった。

「何か事故が起きる可能性があるのか？ それはもちろんある。だけど、ここラスベガスだって、事故が起きる可能性があるという見方だってできる」

「ただ、向こうではリスクが少し身近に感じられるかもしれない。それ以上は何も言えない。ただ全てのことがうまくいくことを願うばかりだ」

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