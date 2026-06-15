ハミルトン復活優勝の一因は、ガールフレンドができたこと？　メルセデスのウルフ代表「心身ともに良い状態にあれば、人は勝てる」

2026年のF1バルセロナ・カタルニアGPで優勝したルイス・ハミルトン。フェラーリ移籍後初勝利を手にしたハミルトンをよく知る人物のひとり、メルセデスのトト・ウルフ代表も彼を祝福した。

ハミルトンはメルセデス時代、ウルフ代表と共に黄金時代を築いた。2014年からの7シーズンで6度のドライバーズタイトルを獲得……F1史上屈指の成功を収めた。

2025年には、長年過ごしたメルセデスを離れてフェラーリに移籍したが、すぐには結果に結び付かなかった。2025年シーズンは一度も表彰台に上がれなかったハミルトンだが、今季は開幕6戦で3度の表彰台を獲得。2番グリッドからスタートした第7戦のバルセロナ・カタルニアGPでは3ストップ作戦を完遂し、今季全勝中だったメルセデス勢を蹴散らしてトップチェッカーを受けた。

バーチャルセーフティカー（VSC）のタイミングで3回目のピットストップを行なえたという幸運がありながらも、レースを通して優勝を狙えるペースを見せていたハミルトン。まさに完全復活と言える活躍を、ウルフ代表も祝福した。

「まずはルイスにおめでとうと言いたい。彼は本当に努力してきたし、特に昨年は多くの困難を経験してきた。だからこそ、彼の勝利を心から嬉しく思う」

「もし我々のふたりのドライバー以外が勝つなら、それはルイスであるべきだと以前から言っていた。そして今日はそれに値する走りだった。もちろん、VSCのタイミングが良かったとも言えるが、それもレースの一部だ」

「フレッド（フェラーリ代表のフレデリック・バスール）にもおめでとうを言いたい。彼とは友人だが、時には互いを苛立たせることもあったりと、大変な時期もあった。でもフェラーリを率いるプレッシャーの大きさは計り知れない。だからこそ彼のことを嬉しく思うし、ほっとしている。彼は私にとっても特別な存在なんだ」

またウルフはハミルトンの復活の要因について尋ねられると、新世代のF1マシンの特性を挙げた。

「それは努力の成果だろうし、このマシンは以前のようなバウンシングが激しく、剛性が高く、フィーリングを得るのが難しかった時代のものとは異なるんだ」

「少なくとも空力や車両ダイナミクスの面では、より従来型のドライビングに戻っていると言える。もちろんエンジンの（エネルギー）マネジメントは完全に異なるが、彼が力強い走りをしているのは明らかだ」

「チーム内の関係性も良さそうだし、レースエンジニアとの連携もうまくいっているように見える。テレビで表彰台に立つ彼を見たが、あの表情からもとても幸せそうなのが分かる」

またウルフは、交際中のガールフレンド、キム・カーダシアンの存在もハミルトンにとっては大きいものではないかと語る。精神面の安定は、パフォーマンスにも直結するからだ。

「もしかするとガールフレンドの存在も良い影響があるかもね！ パートナーがいること、家族生活が安定していることは 大きな助けになる」

「こうした感情面や個人的要素、そしてプロフェッショナルな要素がすべて組み合わさった結果だと思う。心身ともに良い状態にあれば、人は勝てるんだ」