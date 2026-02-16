本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

著名人がフォーミュラEで走る『EVOセッション』の第2回がジェッダで開催。競技形式になりクラッシュも続出……将来のレース実施の可能性は？

フォーミュラE
フォーミュラE
Jeddah ePrix II
著名人がフォーミュラEで走る『EVOセッション』の第2回がジェッダで開催。競技形式になりクラッシュも続出……将来のレース実施の可能性は？

ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！　リボラCEO、進歩に自信

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！　リボラCEO、進歩に自信

マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線

キャデラックで汚名返上だ！　ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ

F1
F1
McLaren launch
キャデラックで汚名返上だ！　ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ

レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」

MotoGP
MotoGP
最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」
F1 Bahrain Pre-Season Testing

僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、2026年のマシンについて、ストレートで電力が足りなくなってしまい、最高速に影響が及ぶ可能性があると語った。

Benjamin Vinel Ronald Vording
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

　マックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、2026年のF1マシンは電力が足りないため、ストレートでブレーキをかけ、エネルギーを回生する必要があるだろうと語った。

　2026年のF1はレギュレーションが変更され、パワーユニットにおけるエンジンと電動モーターの出力比が均等になる。つまり使う電力の量は増えるわけだが、バッテリー容量はほとんど変わらない。そのため、エネルギーマネジメントが非常に重要である。

　バッテリーの電気エネルギーが枯渇してしまうと、フルスロットルで走っても、最高速度が低下してしまう可能性がある。その状態を避けるため、ブレーキングゾーンの手前でアクセルを緩め、リフト＆コーストを行なうことでエネルギーを回生し、できる限りバッテリーに多く蓄えなければいけない。

　フェラーリのルイス・ハミルトンは、1周4657mのバルセロナ-カタルニア・サーキットのうち、約600mでリフト＆コーストをしなければならなかったと指摘した。エネルギー回生（ハーベスト）は、通常ならばブレーキングポイントで行なわれるが、それでは必要とされるエネルギー量が足りない場合は、ストレート走行中にダウンシフトしなければならない可能性もある。

「ストレートでのエネルギー効率は非常に悪いね」

　フェルスタッペンは木曜日に、バーレーンでそう語った。

「このサーキットでならなんとかなる。しかし本当に酷い状況になるサーキットに行くことにもなる」

「例えばメルボルンやモンツァだ。メキシコは大丈夫だ。空気密度が薄く、ブレーキにも厳しいから、大丈夫だろう。それでも、あの長いストレートでは、電気が足りなくなるかもしれない。スパもそうだ。結構あるね」

「ラスベガスも、長いストレートがあるからダメかもしれないね。もしかしたら、エネルギー切れでストレートの途中でブレーキをかけなければいけないかもしれない。今となっては笑ってしまうけど、まったく意味が分からない」

　F1やFIAとこの問題について話したかと尋ねると、フェルスタッペンはこう語った。

「もしかしたら、彼らはそれがどれほど酷いことになるかを十分理解していなかったのかもしれない。でも、どうなるかは分からない」

「さっきも言ったように、このサーキットはまだ走れる。メルボルンに行けば、ストレートでどれだけ減速しなければいけないかが分かるだろう」

　新しいマシンのエネルギーマネジメントについて、懸念を表明しているのはフェルスタッペンだけではない。キャデラックのセルジオ・ペレスは「理想的じゃない」と語り、レーシングブルズのリアム・ローソンは、新しいマシンのドライブの楽しさについて尋ねられると、思わず言葉を失った。

　一方でマクラーレンのランド・ノリスは、リフト＆コーストをほとんど行なっておらず、新しいマシンのドライブは「良い、楽しいチャレンジ」だと語った。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線
More from
Benjamin Vinel

メルセデスとレッドブルが一歩リード？　ルクレール「差は大きくない。その次にいるのが僕たちだ」

F1
F1
メルセデスとレッドブルが一歩リード？　ルクレール「差は大きくない。その次にいるのが僕たちだ」

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

ハミルトン、担当エンジニアわずか1年で交代は「本当に難しい判断だった」バーレーンテストは暫定体制で走行中

F1
F1
ハミルトン、担当エンジニアわずか1年で交代は「本当に難しい判断だった」バーレーンテストは暫定体制で走行中
More from
マックス フェルスタッペン

フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線

レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？
More from
レッドブル

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

レッドブルは4番手チーム……テスト順調も中の人は悲観的？　「現状では我々は後れを取っている」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルは4番手チーム……テスト順調も中の人は悲観的？　「現状では我々は後れを取っている」

エンジン圧縮比に揺れるメルセデスは「弱いふり」して騙そうとしてる？　フェルスタッペンが批判

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
エンジン圧縮比に揺れるメルセデスは「弱いふり」して騙そうとしてる？　フェルスタッペンが批判

最新ニュース

著名人がフォーミュラEで走る『EVOセッション』の第2回がジェッダで開催。競技形式になりクラッシュも続出……将来のレース実施の可能性は？

フォーミュラE
FE フォーミュラE
Jeddah ePrix II
著名人がフォーミュラEで走る『EVOセッション』の第2回がジェッダで開催。競技形式になりクラッシュも続出……将来のレース実施の可能性は？

ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！　リボラCEO、進歩に自信

MotoGP
MGP MotoGP
セパンテスト
ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！　リボラCEO、進歩に自信

マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」