僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、2026年のF1マシンは電力が足りないため、ストレートでブレーキをかけ、エネルギーを回生する必要があるだろうと語った。

2026年のF1はレギュレーションが変更され、パワーユニットにおけるエンジンと電動モーターの出力比が均等になる。つまり使う電力の量は増えるわけだが、バッテリー容量はほとんど変わらない。そのため、エネルギーマネジメントが非常に重要である。

バッテリーの電気エネルギーが枯渇してしまうと、フルスロットルで走っても、最高速度が低下してしまう可能性がある。その状態を避けるため、ブレーキングゾーンの手前でアクセルを緩め、リフト＆コーストを行なうことでエネルギーを回生し、できる限りバッテリーに多く蓄えなければいけない。

フェラーリのルイス・ハミルトンは、1周4657mのバルセロナ-カタルニア・サーキットのうち、約600mでリフト＆コーストをしなければならなかったと指摘した。エネルギー回生（ハーベスト）は、通常ならばブレーキングポイントで行なわれるが、それでは必要とされるエネルギー量が足りない場合は、ストレート走行中にダウンシフトしなければならない可能性もある。

「ストレートでのエネルギー効率は非常に悪いね」

フェルスタッペンは木曜日に、バーレーンでそう語った。

「このサーキットでならなんとかなる。しかし本当に酷い状況になるサーキットに行くことにもなる」

「例えばメルボルンやモンツァだ。メキシコは大丈夫だ。空気密度が薄く、ブレーキにも厳しいから、大丈夫だろう。それでも、あの長いストレートでは、電気が足りなくなるかもしれない。スパもそうだ。結構あるね」

「ラスベガスも、長いストレートがあるからダメかもしれないね。もしかしたら、エネルギー切れでストレートの途中でブレーキをかけなければいけないかもしれない。今となっては笑ってしまうけど、まったく意味が分からない」

F1やFIAとこの問題について話したかと尋ねると、フェルスタッペンはこう語った。

「もしかしたら、彼らはそれがどれほど酷いことになるかを十分理解していなかったのかもしれない。でも、どうなるかは分からない」

「さっきも言ったように、このサーキットはまだ走れる。メルボルンに行けば、ストレートでどれだけ減速しなければいけないかが分かるだろう」

新しいマシンのエネルギーマネジメントについて、懸念を表明しているのはフェルスタッペンだけではない。キャデラックのセルジオ・ペレスは「理想的じゃない」と語り、レーシングブルズのリアム・ローソンは、新しいマシンのドライブの楽しさについて尋ねられると、思わず言葉を失った。

一方でマクラーレンのランド・ノリスは、リフト＆コーストをほとんど行なっておらず、新しいマシンのドライブは「良い、楽しいチャレンジ」だと語った。