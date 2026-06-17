マクラーレンとレッドブル、F1モナコのペナルティ撤回に正式抗議「公平性に関する重要な問題」

F1モナコGPではレース後にピエール・ガスリー（アルピーヌ）へのペナルティが再審請求を経て撤回されたが、それに対しマクラーレンとレッドブルが正式な異議申し立てを行なった。

ラッセルを含む合計6人のドライバーに、ピットレーン速度違反によるペナルティが科されたモナコGP。ガスリーは未消化だったペナルティをレース後のタイム加算という形で受けたことによって、3番手でチェッカーを受けるも7位に終わった。ただチーム側の再審請求の結果、スピード計測方法に不備があったことが認められ、ペナルティは撤回。ガスリーが3位を取り戻すことになった。そしてガスリーを含む5人のドライバーが誤って処罰されていたことも認められた。

しかし、ガスリーのペナルティだけが取り消された一方で、他のドライバーたちはすでにレース中にペナルティを消化していた。この前例のない判断に対し、マクラーレンやレッドブルは強い疑問を呈していた。

この再審請求の結果を受けて、両チームは異議申し立ての意向を示していたが、正式な手続きに踏み出したことが明らかとなった。

マクラーレンによる声明は以下の通りだ。

Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

「マクラーレン・レーシングは、2026年モナコGPに関連する、スチュワードドキュメント99、改訂版最終レース結果、改訂版選手権ポイント表の決定について、FIA国際控訴裁判所へ正式に控訴通知を提出した」

「我々はFIAの司法手続きとスチュワードの役割を全面的に尊重している。しかし今回の件は、スポーツの公平性、規則運用の一貫性、そして競技の公正性に関する重要な問題を提起していると考えている」

「モナコGPの週末を通じて、そしてすべてのレースイベントにおいて、全チームは当時適用されていたピットレーン速度制限に関する規則および標準的運用手順に従って行動した。競技者たちはそれに応じて運用を調整し、必要な場合には科されたペナルティを受け入れ、消化した」

「我々の見解では、その後になってペナルティが取り消されたことで、規則とスチュワードの判断に従って行動した競技者が不利益を被る状況が生じている。このような結果はスポーツとしての公平性を損ない、FIAスポーティングレギュレーションが一貫して適用されているという信頼を揺るがしかねない」

「今回の控訴は特定の競技者に向けられたものではない。むしろ、選手権の健全性のためには規則が一貫性、透明性、公平性をもって全参加者に適用されるべきだという我々の信念を反映したものだ」

「マクラーレンは今後もFIA、F1、そして他の競技者たちと建設的に協力し、スポーツの完全性と規則運用への信頼を守っていく」

一方のレッドブルは現時点で公式コメントを発表していない。しかし Motorsport.com の取材によると、同チームも正式に控訴しているという。レッドブルはガスリーへのペナルティ取り消しの結果、アイザック・ハジャーの3位表彰台が幻の結果となってしまうなど、直接的な影響を受けている。

またジョージ・ラッセルが同じペナルティで大きな影響を受けたメルセデスについては、チーム代表のトト・ウルフが独自の再審請求を行なうことを明らかにしていた。

メルセデスはその後必要な書類を提出しているが、現時点ではその申請が受理されるかどうかは不透明であり、FIAからの追加回答を待っている状況だ。