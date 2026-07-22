マクラーレン、ハンガリーGPで待望のアップグレード投入。独自マカレナウイングもテスト、実戦使用はまだ先に

マクラーレンは今週末のF1ハンガリーGPでパフォーマンス向上を目指した大幅なアップグレードパッケージを投入する予定であり、合わせて独自バージョンのマカレナウイングをテストするようだ。

マクラーレンは、ライバルに比べて空力開発が2～3ヶ月遅れていることを認めており、今週末のハンガリーGPをMCL40のパフォーマンス向上に向けた次の大きな機会として長らく位置付けてきた。

マイアミとカナダの週末に行なわれた最初のメジャーアップグレード、そしてそれ以降の様々な小規模な改良に続き、ハンガリーではマクラーレンが最新のパッケージを2026年型マシンに投入する予定だ。これは、再設計されたフロアと「その他の空力パーツ」を中心に構築されている。

「今週末にはアップグレードパッケージが届く予定で、競争の激しいシーズンではあらゆる開発が重要となるため、フリープラクティスを通してこれらのパーツの性能をさらに理解できるのは素晴らしいことだ」と、マクラーレンのレーシング担当シニアディレクター、ランディ・シンは語った。

「我々の目標は、利用可能なすべてのものを最大限に活用し、好調な勢いをサマーブレイク期間に持ち込み、チャンピオンシップ後半戦に向けて可能な限り有利な立場に立つことだ」

マクラーレン代表のアンドレア・ステラも最近、ダウンフォースの増加と空力効率の改善を目指した開発について説明している。

「ここ数ヵ月、現場での開発は非常に順調に進んでいる。その結果、マイアミでアップグレードを実施することができ、今後はハンガリーGP、そしてレース活動休止（サマーブレイク）後にも、さらなるアップグレードを行なう予定だ」

マクラーレンはシーズン序盤はまずまずの成績だったものの、圧倒的な強さを誇るメルセデスに追いつくことができなかった。一方、フェラーリはシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンの両ドライバーがグランプリ優勝を狙える位置につけるような、印象的なアップグレードを次々と投入した。またレッドブルもRB22の性能を大幅に向上させている。

だからこそ、このアップグレードはマクラーレンにとって待望のものとなる。

「現時点ではフェラーリやメルセデスのパフォーマンスレンジに届くとは言い難いが、ハンガリーからは競争力が加速し始めることを期待している」とステラは語った。

「開発の方向性は明確になっている。ただ、一部については形にするまで数ヵ月かかった。ハンガリーではその成果が初めて現れ、その後もシーズンを通してさらにアップグレードを重ねていきたいと思う」

Ferrari SF-26 Photo by: Roberto Chinchero

マクラーレンは、リヤウイングのフラップが回転し、上下逆になるマカレナウイングも、ハンガリーGPでテストする予定だ。

マカレナウイングはフェラーリがプレシーズンテストで初めて投入したこのコンセプトであり、アクティブエアロのストレートラインモード作動時にリヤウイングのフラップが180度回転する構造となっており、空気抵抗を低減し、最高速を向上させることを狙ったものだ。

マクラーレンも同様のコンセプトをオーストリアGPのFP1で試験する予定だったが、ガレージ内で問題が発生したためテストを中止し、ウイングをファクトリーへ送り返して改良を行なっていた。

その改良版が、ハンガリーGPのFP1で初めて実走テストされる予定だ。ただし、FP1終了後は取り外され、週末の残りでは使用しない計画となっている。

チームは、このリアウイングについて「今回のハンガリーGPや次戦オランダGPでレース投入する予定はない」と説明している。

今回のテストが成功すれば、モンツァやバクーのような空気抵抗削減が重要なサーキットで実戦投入される可能性がある。

レッドブルも独自バージョンを開発し、マイアミGPから使用していたが、ウイングの閉じ方や気流の再付着に問題を抱え、マックス・フェルスタッペンがオーストリアGPとイギリスGPでスピンを喫するなど信頼性・安全性の課題が露呈し、ベルギーGPでは使用を中止。しかし問題を解決し、再投入することを目指している。