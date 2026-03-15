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マクラーレン、PUの電気系トラブルで2台とも走れず「僕たちにとっては最悪の日だ」

マクラーレンは、F1中国GPで2台ともスタートできず。オスカー・ピアストリに至っては未だ決勝では1周も走れていない。

Benjamin Vinel Oleg Karpov
公開日時:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　F1中国GPの決勝は、マクラーレンにとってまさに悪夢となった。1周も走れず、2台ともにリタイアを余儀なくされたのだ。

　先に問題が発覚したのは、ランド・ノリスだった。電気系のトラブルに見舞われ、レコノサンスラップすら走れなかった。

　一方、チームメイトのオスカー・ピアストリはレコノサンスラップを走り、ダミーグリッドにはついたものの、その後マシンはピットに押し戻されることになった。ピアストリは問題について、「パワーユニット（PU）の電気系トラブル」と説明している。

　ノリスは、トラブルの経緯について次のように語った。

「正直、それがいつから起きていたのかは分からない。時には彼ら（メカニック）に任せて作業させておく方がいいこともあるけど、僕が知ったのはガレージから出る予定の20分くらい前だったと思う」

「でも、チームはその前からしばらく作業していたはずだ。PUの電気系トラブルで、エンジンを始動することすらできなかった」

「残念だよ。F1で初めてのDNS（出走できず）だしね。そしてさらに悪いことに、オスカーも含めて2台ともDNSになってしまった。僕たちにとっては最悪の日だ」

　ノリスは最後までコックピットに座り、レース参加を目指していたが、その理由について次のように付け加えた。

「チームは修復を試みていたから、どうなるか分からなかったんだ」

「赤旗などが出て状況が変わる可能性もあるから、最初の数周は待機していた。運がこちらに向くかもしれないと思ってね」

「でも結局それは起きなかった。万が一、何か奇跡的に直って動き出すことに備えていただけ。でも今日はダメだった」

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　一方、ピアストリのトラブルは最悪のタイミングで発生した。

「グリッドに向かう途中までは問題なかった」

「おそらく（ノリスと）同じようにPUの電気系トラブルだと思う。ランドと同じ種類ではないけど、電気系の問題という点では似ている」

「もちろん残念だけど、こういうこともある」

　ピアストリは開幕戦オーストラリアGPのレコノサンスラップでクラッシュしており、これで2戦連続のDNSとなった。それでも今回は比較的落ち着いた様子だった。

「グランプリをテレビで2回続けて見るなんて久しぶりだよ。もちろん今回は少し違う。先週はかなりつらかった」

「今回は……レースではこういうことも起きる。特に新しいレギュレーションの初期段階では、そこまで驚くことでもないと思う。ただ、2台同時に起きてしまったのは残念だ」

　ノリスはメディア対応の場で笑顔を見せていたが、それはまさに苦笑だった。

「ただただ残念だ。それだけだ。今日は自分の仕事をしに行くことができなかった。それが悔しい」

「チーム全体としても悔しい。僕だけの問題じゃない。メカニックも含めて、みんながものすごく努力している。マシンはとても複雑な機械だし、新しい要素も多い。だから新しい問題が見つかることもある」

「ガレージにいる全員ががっかりしているよ。今日はマシンをトラックに出すことができなかった。でも彼らは解決のために全力で取り組むはずだ」

　マクラーレンが2台揃ってDNSとなったのは、2005年のアメリカGPのみである。最も、当時はマシントラブルが原因ではない。ミシュランタイヤの耐久性への懸念が生じたため、他のミシュラン勢とともにフォーメーションラップ終了時点でピットに戻りリタイアしている。

 
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