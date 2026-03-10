マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」
F1オーストラリアGPではメルセデスがワンツーフィニッシュを果たしたが、マクラーレンは1周あたり最大1秒の差をつけられていると考えている。
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
マクラーレンのアンドレア・ステラ代表はオーストラリアGP終了後、メルセデスとは1周あたり最大「1秒」の差があり、追いつくには時間がかかるだろうと認めた。
オーストラリアGPでは、メルセデスのジョージ・ラッセルがチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリを退けてポールポジションを獲得し、チームのワンツーフィニッシュを牽引した。
メルセデスはテスト中から、タイトル争いの最有力候補だと噂されてきたが、開幕戦でその評価を確固たるものとした。一方で、レースではフェラーリのシャルル・ルクレールが好スタートでトップに立ち、一時ラッセルと首位を争った。
フェラーリは最終的にルクレールが3位、ルイス・ハミルトンが4位を獲得。マクラーレンはランド・ノリスが5位となったが、オスカー・ピアストリはレース前のレコノサンスラップでクラッシュし、レースを戦えなかった。
チームにとっては結果だけでなく、ノリスがハミルトンから35.5秒、ラッセルからは51秒も離されたのは大きな懸念材料だろう。マクラーレンがメルセデスと同じパワーユニット（PU）を使っていることを考慮するとなおさらだ。
とは言えマクラーレンのステラ代表は、2026年シーズンが厳しいスタートになることをすでに予見していた。
「今日の差は、いずれにせよ、昨日の予選で見たものと同様だった」とステラは語った。
「主にふたつの分野から、パフォーマンスを向上させる必要がある。ひとつはPUの活用、もうひとつはコーナリングでのグリップ力の向上だ」
「それでもなお、我々のマシンと同じPUを使用する他マシンの速度データに認められる差異には、依然として若干の戸惑いを覚えている。これは明らかに、2026年の複雑なレギュレーションを踏まえ、PUの活用方法をより深く理解すべきであることを示唆している」
「だから間違いなくやるべきことはある。同時にGPSデータのオーバーレイを見ると、メルセデスがいくつかのコーナーでより速いことが分かる。したがって私が言ったように、我々には明確な目標と優先順位がある」
「PUからさらに性能を引き出す方法を見つけ、同時にマシンを開発する必要がある。大きなアップデートが投入できるようになるまでには、数レースを要するだろう」
「したがって最初の数レースでは、現在の設定でマシンの性能を最大限に引き出すことに注力すべきだ。しかし、間違いなくやるべきことは山積みで、現時点での差は0.5秒から1秒程度と見ている」
Andrea Stella, McLaren
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
ノリスもステラ代表の意見に同意した。ノリスは後ろから迫るマックス・フェルスタッペン（レッドブル）を抑えて5位を獲得。マクラーレンとレッドブルが現状”3番手のチーム”を争っているように見えるが、フェルスタッペンは20番グリッドからの追い上げだった。
ただ、ノリスはクリーンなレースができればもっとメルセデス勢との差が縮まったはずだと語った。
「純粋なペースで50秒遅れだったのか？ いいや違う」
「もしジョージのようにクリーンなレースができ、あれほど激しく戦わずに済んでいれば、僕たちの状況はもっと良かっただろう。だが戦うしかなかった」
「最悪だったとは言わないけど、3周でタイヤを消耗させてしまった。フロントのグレイニング問題は相変わらずで、これは前のマシンから変わらない」
「理解すべき課題は山積みだ。良い点は、後続車との間に大きな差があること。悪い点はレッドブルと同様、前のマシンとも大きな差があることだ」
「今日の結果は、僕たちのマシンが目標とするレベルに全く届いておらず、改善が必要だということを改めて確認するものであったと思う」
Additional reporting by Ronald Vording
記事をシェアもしくは保存
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
F1は”史上最高から史上最悪”へ？ ノリスは嘆くも、ポール獲得のラッセルは擁護姿勢「まだ初戦だし……」
ノリス、序盤戦の形勢が全てじゃないと強調「改善はできる。マクラーレンが証明してきた」
母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる
最新ニュース
フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる
マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」
ハジャーのレッドブルデビューは「素晴らしい週末」とチーム代表が称賛。ついにセカンドシート問題解決か？
マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！ 悪役レッテルにピアストリが擁護
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
Top Comments