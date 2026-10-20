F1

マクラーレン、ハースF1入り逃したフォルナローリを引き続きリザーブに。WECのドライバーにも大抜擢

レオナルド・フォルナローリは、2027年もマクラーレンのF1リザーブドライバー兼サードドライバーとして活動を続けるとともに、マクラーレンからWECにも参戦する。

Roberto Chinchero

公開日時: 2026/10/20 3:16

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Leonardo Fornaroli, McLaren

写真：: McLaren

マクラーレン育成ドライバーのレオナルド・フォルナローリはハースF1のドライバー候補となっていたが、シート獲得はならなかった。そしてマクラーレンはそんな彼への信頼を改めて示し、2027年も引き続きF1チームのリザーブドライバー兼サードドライバーに起用するとともに、WEC（世界耐久選手権）のドライバーにも抜擢すると発表した。

F3とF2でタイトルを獲得したフォルナローリにとって、これはキャリアにおける重要な新章の始まりとなる。F1で成長を続けながら、WECで新たな挑戦を始めるマクラーレンのハイパーカープロジェクトに貢献しつつ、トップレベルのレースに復帰することができるからだ。

フォルナローリはマクラーレンでTPCテスト（旧車テスト）やフリー走行への出走、シミュレータ作業などを通じて経験を積んできた。一方でランド・ノリスとオスカー・ピアストリを擁するマクラーレンのF1シートがすぐに空くことはなさそうな状況であることから、フォルナローリはハースのシート獲得を目指した。チームも、それを抑えることなく、レンタルに寛容な姿勢を見せていた。

結果的にハースは、フェラーリ育成のラファエル・カマラを来季のドライバーに選んだ。そのチームメイトはオリバー・ベアマンになることが確実視されている。夢破れたフォルナローリだが、マクラーレンはそんな彼にチャンスを与え続けている。

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「マクラーレンが今年僕に与えてくれたプログラムは素晴らしいものだった」とフォルナローリはMotorsport.comに語った。

「チームとともに参加したTPCテストや、FP1での2回の走行、シミュレータで取り組んできたすべての作業は、非常に貴重な経験になった。チームと仕事をするたびに、新しいことを学べる。サポートしてくれるマクラーレンと、成長の機会を与えてくれていることに感謝したい」

Leonardo Fornaroli, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1で得た経験は、耐久レースという新たな挑戦に向けても重要な基盤となる。耐久レースは彼がこれまで慣れ親しんできたシングルシーターのレースとは大きく異なり、必然的に一定の適応期間が必要になる。フォルナローリもそのことを十分に理解しているが、これまでの経験によって貴重な武器を手に入れたと考えている。

「こうした経験はWECにとっても非常に重要になる。WECは極めて競争の激しい選手権で、学ぶべきことがたくさんあるからだ。オーバーテイクや戦略はもちろん、まったく新しいマシンについて知ることも必要になる」

フォルナローリはすでにマクラーレンのハイパーカー『MCL-HY』の初ドライブを済ませている。ただし、初めてステアリングを握った際の走行距離は、わずか数kmにとどまった。

それだけでも、これまでに経験したことのない感覚を味わうには十分だったようだ。チームとの本格的なテストは今回の発表翌日から始まる予定で、ハイパーカーへの理解を深めるとともに、WECデビューに向けた開発作業にも着手する。

「素晴らしい経験だった」とフォルナローリは振り返った。

「初めてクローズドコックピットのマシンに乗り込み、ドアを閉め、まず電動パワーで走り出してから内燃エンジンが始動するというのは、まったく新しい体験だった。でも、本当に、本当にクールだった。早くもう一度マシンに乗り込み、チームとともに本格的な走行を始めたい」

マクラーレンはフォルナローリの他、ミケル・イェンセン、ローレンス・バントール、アレックス・リンを起用する予定であり、フォルナローリは耐久レース、プロトタイプカーでの経験豊富なドライバーをチームメイトにすることとなる。

一方で彼はハイパーカーの開発にも積極的に携わる予定で、このプロジェクトへの関与はさらに深まることになる。マクラーレンはWEC参戦初年度から高い目標を掲げているが、フォルナローリはチームにその挑戦を成し遂げるための力がすべて備わっていると確信している。

「このプログラムの一員になれるのは、本当に素晴らしいことだ。もちろん、WEC参戦初年度になるけれど、自信は十分にある。ドライバーラインアップは非常に強力で、経験豊富なドライバーもいれば、才能あふれる若手ドライバーもいる」

「エンジニアの技術力は非常に高いし、メカニックも同じだ。僕たちが所属するのはマクラーレンだ。モータースポーツの歴史を通じて、数々の素晴らしい成功を収めてきたチームなんだ。来年、このチームとレースに参戦できるのは最高の経験になると思う」

F1リザーブドライバーとしてシーズンの大半をレースから離れて過ごし、F1チームの内部で何が起きているのかを見てきた彼にとって、再びコース上でライバルと競い合えることは、何よりも大きなモチベーションになっているという。

「そう、レースが本当に恋しかった」と彼は認めた。

「リザーブドライバーとして毎週末サーキットにいると、ランドとオスカーがレースをしている姿を見て、すごくうらやましくなる。だから、再びレースに戻れるのは信じられないほど素晴らしい気分になると思う」

2027年のカレンダーには、特別なイベントも含まれている。ル・マン24時間レースだ。フォルナローリにとって、これはシーズンを代表する重要なレースのひとつというだけではない。長年抱いてきた夢を、自分が想像していたよりもずっと早く叶える機会となる。

「もちろんだ。ル・マンはずっと僕の夢だった。来年、これほど早く参戦するチャンスが訪れるとは思っていなかった」

「何年も前から意識してきたレースだし、こんなに早く出場できるなんて信じられない。毎年ル・マン24時間レースを追いかけていて、夜遅くまで起きて観戦することもある。ル・マンという唯一無二の場所で初めてレースをするのは、きっと特別な気持ちになると思う」

2027年シーズンはフォルナローリの今後にとって、極めて重要な1年になりそうだ。F1プログラムに引き続き参加し、チームとの関係をさらに深めながら、自身の成長を続ける機会を得る。他方では、最高峰レベルの世界選手権で競技に復帰すると同時に、まったく新しいマシンの開発にも積極的に携わることになる。

この2つの役割を通じて、マクラーレンは若きイタリア人ドライバーへの投資を続ける。ドライバーとしての成長、技術面での経験、そして何よりもフォルナローリにとって大切な、再びレースに出場する機会を組み合わせたプログラムとなる。

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