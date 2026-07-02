同じメルセデスエンジンなのに！　マクラーレン、直線タイムロスの原因解明急ぐ「0.1秒は失っている」

マクラーレンのアンドレア・ステラ代表は、現在ランキング首位のメルセデスに対し、同じパワーユニットを使っているにもかかわらずストレートで大きく遅れている理由を解明しようとしていると語った。

2026年シーズンのF1でトップをひた走っているメルセデス。昨年王者のマクラーレンは一歩で遅れている状態で、ステラ代表によるとその差は1周あたりおよそ0.3〜0.4秒だという。そしてそのギャップは「70％がコーナーで、30％がストレート」で生じているとマクラーレンは見積もっている。

コーナーでの差については比較的説明しやすい。現状のマクラーレンはメルセデスに対してダウンフォースが不足しているためだ。しかしその一方で、ストレート性能の不足についてはチーム内でも原因を明確に把握できていない。

単純に考えれば、マクラーレンの空気抵抗（ドラッグ）が大きく、加速性能で劣っているという見方になる。しかしマクラーレンは、両チームのメルセデス製パワーユニットの運用方法の違いが原因である可能性も疑っている。

これはマクラーレンがシーズン序盤にも言及していたポイントだ。メルセデスはパワーユニットが自社製であることから、最適化においてアドバンテージを得ているとステラ代表は言及していた。ただステラ代表は同時に、マクラーレンとメルセデスの関係については満足しているとも強調していた。

「メルセデスとの差について言えば、常に0.3～0.4秒ほどで、その大半はコーナーで発生している。おそらく70％がコーナーで、30％がストレートだ」

ステラ代表はそう語った。

「コーナーについては理由が非常にはっきりしている。彼らのマシンのほうが我々より多くのダウンフォースを生み出しているからだ。これは我々も取り組んでいる課題であり、今後サーキットへ投入される有望なプロジェクトも準備している」

「ストレートで発生している30％については、我々のマシンがより空力抵抗を抱えている可能性がある。しかし同時に、パワーユニットの使い方についても調査している。なぜなら速度差がかなり大きいからだ」

「皆さんがGPSオーバーレイのデータを見られるかは分からないが、今では各マシンの特性を分析するうえで非常に興味深い情報源になっていると思う。例えば、ストレートだけで約0.15秒、少なくとも0.1秒は失っていることが確認できるだろう。そして我々は、その理由をしっかりと調べなければならない」

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ステラ代表はさらに、この問題を”逆算”して原因を特定するのは簡単ではないと認めた。特に、ストレートでのパフォーマンス不足が空気抵抗によるものなのか、それともパワーユニット運用の違いによるものなのかを切り分けるのは難しいという。

メルセデスのPU部門（HPP／メルセデス・ハイパフォーマンス・パワートレインズ）はエネルギーデプロイメント（エネルギー展開）の最適化でマクラーレンをサポートしているが、ステラ代表は空気抵抗を削減し、それでもなお差が残るかどうかを検証することが、問題を理解するための単純な方法だと考えていると明かした。

「結果として数km/hの差が存在している。しかし原因は複数考えられる。これはライバルをリバースエンジニアリングする際によくある問題で、空気抵抗によるものなのか、パワーユニットによるものなのかを正確に区別できないんだ」

「シーズン序盤に我々が話していた“パワーユニットの活用”というのは、主にデプロイメントの特性に関するものだった」

「デプロイメントはドライビングスタイルに非常に敏感であり、また1周の中でどのようにエネルギーを配分するかにも大きく左右される」

「その点については大きな進歩があったし、HPPとの協力関係も非常に良好だ。HPPの支援によって解析ツールが進化し、我々はより優れたツールを手に入れた。また協力体制もより効果的なものになっている」

「電力エネルギーのデプロイメントという観点では、我々は以前より確実に改善している。しかし考慮すべきは内燃エンジン（ICE）の出力にもあるということだ。とはいえ、パワーユニット自体の違いについては語れない。なぜなら、同じパワーユニットだと仮定していても、実際には空気抵抗の面で差が存在している可能性があるからだ」

「メルセデスの方が我々より空気抵抗が少ないという点は認めるべきだろう。我々は異なるギヤ比を使用しているから、それも影響しているかもしれない」

「他にも要因はあるだろう。ただ、私が知っていて、なおかつ我々自身でコントロールできる唯一のことは、MCL40に存在するあらゆる空気抵抗の要因を最小化することだ」

「そして、それこそが現在我々が集中している課題であり、同時にHPPとの緊密な協力関係も維持している」

Additional reporting by Ronald Vording.