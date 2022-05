マクラーレン、アイルトン・セナの名をマシンに刻む！　ハロの側面に”S”のロゴを追加

Listen to this article

マクラーレンは、F1モナコGPの走行開始を前に、アイルトン・セナの名前をマシンに刻むことを発表した。

セナは1988年から1993年までマクラーレンに在籍。1988年、1990年、1991年にチャンピオンを獲得した。マクラーレンでは96戦中35勝を挙げ、1993年のオーストラリアGPでF1での最後の勝利を飾った。

特にモナコでは圧倒的な強さを発揮し、5連勝を含む6勝を挙げて”モナコ・マイスター”と呼ばれた。

セナはマクラーレンからウイリアムズに移籍した1994年、サンマリノGPで悲劇的な死を遂げており、ウイリアムズは翌1995年からセナに敬意を表し、彼を象徴する”S”のロゴをマシンのノーズに掲げてF1を戦ってきた。

