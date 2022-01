「トップチームがF1を人質にしている」マクラーレンCEO、予算上限めぐるロビー活動を批判

2021年、F1はレースウィークの改善のため、スプリント予選レースの試験的な実施にこぎつけた。その際、追加のイベントに対して、予算上限における新たな枠を設けることで合意がなされた。

そのため各チームは、1回のスプリント予選レースにつき15万ドル(約1700万円)の追加予算を組むことが可能となった。さらにスプリント予選レースでアクシデントに見舞われた場合、1レースあたり10万ドルの追加予算が認められている。

2022年、F1はさらにスプリント予選レースの回数を増加させ、6回実施することを目指している。しかしトップチームからは予算上限のさらなる譲歩を求める向きがあり、マクラーレンCEOであるザク・ブラウンはそれを声高に批判している。

ブラウンCEOは、トップチームがスプリント予選レース実施にあたって、非現実的な例外予算を認めさせようとしていることは、2022年に予算上限額がさらに減額されるためだと指摘している。

17日にマクラーレンのウェブサイトに掲載されたコラムの中で、ブラウンCEOはさらに厳しい批判を展開した。

「我々はこのスポーツ全体の経済的持続可能性を推し進め続けなければならない」

「いくつかのチームは依然として予算上限額を引き上げ、小切手でチャンピオンを勝とうと”言い訳”を探している。スプリント予選レースのダメージに対しての予算を増やそうとする、いくつかのチームのロビー活動が続いているのは、その一例だ」

「スプリント予選レースへの取り組みは、新たな視聴者や、スポーツの知名度を上げ、世界的なファン層を広げている」

「しかしながら、それらのチームは予算上限を過大に引き上げようと画策し続けている。昨年のスプリント予選レースで、ほとんど損害は発生しなかったという明らかなエビデンスがあるにもかかわらずだ。それは自分たちの競争上のアドバンテージを失わないための、軽薄な試みだ」

「現在のF1の統治構造は、一部のチームが自分たちの優位なポジションを守るため、このスポーツを事実上、人質にしてしまうことを可能にしている」

「そうしたチームは予算上限がスポーツにとって最善の方策だということを受け入れられず、自分たちのやり方を押し出すという習慣をやめることができないでいるんだ」

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images