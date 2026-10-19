F1 シンガポールGP

F1ピアストリとMotoGPアコスタがオフロードバギーで対決！ 攻めの走りで”あわや”の瞬間も

F1のオスカー・ピアストリとMotoGPのペドロ・アコスタが、オフロードバギーで対決した。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/10/19 6:29

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F1ドライバー／MotoGPライダーの共通点としてひとつ確かなことがあるとすれば、それは彼らが「負けず嫌い」ということだ。そしてその特徴は普段のマシンとは異なるダートバギー対決でもいかんなく発揮された。

QUAD LOCKがYouTubeで配信した特別企画「Young Guns Part 2」で、F1ドライバーのオスカー・ピアストリ（マクラーレン）とMotoGPライダーのペドロ・アコスタ（KTM）が顔を合わせ、2度目の対決に挑んだ。

QUAD LOCKはスマートフォンをバイクや自転車のハンドル、および自動車の運転席に固定するためのガジェットを手がける企業で、ピアストリとアコスタはいずれも同社のアンバサダーを務めている。

ふたりは2024年にもゴーカートで対決したが、今回はセグウェイ製のオフロードバギー“Super Villain”に乗り込み、モトクロスコースを舞台に勝負へ臨んだ。

前回のカート対決では、ピアストリが得意の舗装路で圧倒的な強さを見せた。しかし、今回の舞台となったモンティMXのダートコースは、まったく異なる難しさを持つ。大きなジャンプや深いわだち、滑りやすいコーナーが待ち受けるコースだ。

この条件でアコスタは普段乗るMotoGPマシンと比べて、バギーの安全性に安心感を覚えたようだ。

「安全すぎるくらいだよ。もし横転しても、頭を地面にぶつけずに済むだろう？」と、アコスタは冗談を飛ばした。

たしかに、4点式シートベルトとロールケージを備えたバギーは、革製のレーシングスーツとヘルメットで身を守る普段のバイクレースとは大違いだったのは間違いない。

一方でピアストリはレース前に「4輪の乗り物だということは、自分にとってプラスだと思う。ただダートコースで、ダートを走った経験がないということは……僕の得意分野ではないね」と語った。

スプリントレース、スピードトラップ、そして2周の”グランプリ”という形式で行なわれたレースでは、ピアストリが適応力の高さを発揮。スプリントレースとスピードトラップの両方で勝利を収めた。

そして最後のグランプリでは遅れを取り戻そうとしたアコスタにドラマが待っていた。ジャンプで高速のままコースを飛び出し、危うく大きな事故につながりかねない場面があったのだ。

「最初のヘアピンに向かうところでミスをしてしまった。そこから失ったタイムを取り戻そうとしていたんだけど、もう少しで危うく死ぬ所だった」

「前のめりにバギーをひっくり返しそうになったんだ」

そしてレースは冷静に滑らかなドライビングを披露したピアストリが勝利した。

ピアストリが勝利を手にしたことで、自然と気になるのは、今後「ヤングガンズ・パート3」が実現した場合、ふたりがどのように決着をつけるのかという点だ。

勝負を五分に戻したいアコスタは、次回はふたりともバイクに乗れば、自分が勝つための最も簡単な方法になると提案した。しかし、ピアストリはダートバイクに乗る姿を見せることには、すぐさま難色を示した。

「マクラーレンは、僕たちがそれをやったらあまり喜ばないだろうね」

アコスタがそう冗談を言うと、ピアストリも笑顔で応じた。

「まあ、やめておこう。4輪での勝負なら、まだやるつもりはあるよ。でも、何かひとつでも勝てるかどうか試すために、『Young Guns Part3』を続けていかないとね」

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