F1 サンパウロGP

F1メカ解説｜マクラーレン、サンパウロGPに空力アップデート投入。今季のランキング3位獲得、そして2027年に向けた先行開発のため……どう変わった？

マクラーレンはF1サンパウロGPにアップデートパッケージを投入。レッドブルからコンストラクターズランキング3位の座を奪い取ることを目指している。

Jake Boxall-Legge

編集: 2026/11/06 23:50

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マクラーレンは、コンストラクターズランキング3位を目指すべく、サンパウロGPに、新型のフロントウイングとリヤウイングを含むアップデート版の空力パッケージを持ち込んだ。

チームによればこの改良版パッケージは、2027年用マシンの開発にも役立てられるものの、MCL40のハンドリング性能が向上することも期待している。

新しいフロントウイングは、3つのフラップそれぞれの寸法が変更された。

一番下のメインプレーンは前後の長さが短縮され、その一方で真ん中のフラップは前後に伸びる形となった。この結果ノーズと接続するステーも、旧バージョンではメインプレーンに取り付けられていたが、今回持ち込まれた新バージョンでは、真ん中のフラップに接続されるように変更された。

最も上のフラップも、やはり前後に長くなった。このフラップのみがアクティブエアロとして作動するわけだが、この新バージョンの方が直線走行性能とコーナリング性能の最適なバランスであるとチームは確信しているようだ。つまりフラップの有効面積を増やすことで、コーナーではダウンフォースをしっかり発生しつつ、ストレートでは空気抵抗を同程度に低減できると考えたのだろう。

ウイング変更は、前後の長さが変わっているだけではない。これまでメインプレーンは、翼端板に垂直に接続していた。しかし新バージョンでは、翼端板の下に流れ込み、フットプレートおよびその先のボーテックストンネルと1枚の板で構成されたような形になった。つまり翼端板がメインプレーンの上に載るような形になったのだ。

Photo by: Jake Boxall-Legge

またマクラーレンは、ダウンフォースの向上とフロントウイングの空力特性とのバランス調整を目指し、リヤウイングにも改良を加えてきた。この新しいリヤウイングは、ギヤボックスケースにウイングを取り付けるため、ビームウイングなどが変わっている。

フロアにも小規模なアップデートが施された。チームの説明によれば、「気流の調整が改善され、結果としてフロアの空力性能が向上した」という。

ランド・ノリスはFP1でこの新しいアップデートパッケージを使用。オスカー・ピアストリに変わってルーキードライバー枠で出走したレオナルド・フォルナローリは、旧仕様のパッケージで走り、比較対象とした。

その後のFP2では、2台揃って新仕様のパッケージを使用していた様子。フロービス（蛍光塗料）も使ってその効果を念入りに確認していた。

なお、サンパウロGPにアップデートを持ち込んだのは、マクラーレンだけである。

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