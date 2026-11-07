F1 サンパウロGP

マクラーレン、アップデートに手応えあり？ ノリス「期待していた効果が出ていると思う」

マクラーレンのランド・ノリスは、F1サンパウロGPのFP1でトップとなり、アップデートが「期待通りの効果を発揮した」と述べた。

Stuart Codling

公開日時: 2026/11/07 8:07

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Lando Norris, McLaren

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのランド・ノリスは、F1サンパウロGPのFP1でトップ、FP2で2番手。マクラーレンが投入した最新のアップデートについて慎重ながらも好感触を示した。

ロングランでもメルセデス勢に匹敵する速さを見せたマクラーレン。ノリスはその速さに嬉しい驚きを感じたと語った。

「FP1は間違いなく少し驚きだった。うれしい驚きだったね」

「FP2ではメルセデスと比べて少し苦戦したと思う。基本的に毎周回でコンマ2秒ほど遅れていた。ただ、ほかの何チームかと比べれば、かなり良さそうだ」

「アップデートについても、僕は半分ずつの仕様で走ったけど、明日に向けてすべてを組み合わせる予定だ。期待していた効果が得られているように思う。走行プランを消化できたという意味でも、相対的なパフォーマンスという意味でも、良い1日だったと思う」

今シーズン、レースドライバーふたりから寄せられてきたフィードバックでは、MCL40で速いラップを刻むために、どれほど大きな労力が必要なのかが繰り返し指摘されてきた。このマシンは、かなり強引に扱わなければ速さを引き出せないタイプなのだ。

タイヤはスライドによる表面温度の急上昇に敏感であるため、限界まで攻めなければタイムが上がらないという特性は予選や決勝で求められる安定したパフォーマンスの実現を難しくしている。それだけでなく、ふたりのドライバーの間にも溝を生んできた。

チーム代表のアンドレア・ステラが繰り返し強調しているように、ピアストリは週末を通じて段階的に調子を上げていくタイプのドライバーだ。しかし、そのためには安定性が必要であり、現在のマシンはそれを提供できていない。一方、ノリスは適応力に優れているものの、彼でさえ週末全体を完璧にまとめることに苦労してきた。

例えばメキシコでは、日曜日の決勝で優勝できるだけのペースがマシンにあったと語っていた。問題は、土曜日の予選で6番手より上のグリッドを獲得できるだけの速さがなかったことだった。

マクラーレンはこの3連戦を通じて、アップデートを段階的に投入してきた。オースティンで行なわれたアメリカGPでは、新しいジオメトリーのフロントサスペンションに加え、ディフューザー周辺のパーツを改良。そして今回、さらなる空力面の調整が加わった。

最大の注目点は新型フロントウイングだ。3枚すべてのフラップ形状が変更され、ウイング全体をノーズに取り付ける位置も、従来の前側ではなく中央のフラップを介する方式に変更された。そのほか、リヤウイングとその下部にあるビームウイング、フロアにも改良が施されている。

これらのアップデートはすべて9月初旬に承認され、その後、設計チームは2027年型マシンの開発へと完全に軸足を移した。今回の改良の主な狙いは、ブレーキング時の挙動を予測しやすくすること、ドライバビリティをわずかに改善すること、そしてマシン全体のパフォーマンスの上限を少し引き上げることにある。

ただし、マシンが扱いにくい特性の一部は設計段階から組み込まれたものであり、空力の変更だけで解消できるわけではない。

新世代マシンで設定された、やや野心的な最低重量制限を確実にクリアするため、マクラーレンは可能な限り短いホイールベースを採用したコンパクトなマシンを選択した。しかし、その結果として安定性が損なわれただけでなく、リヤタイヤ前方のフロア面積にも制約が生じ、空力面での限界を抱えることになった。

「常に限界まで攻めているから、少しでも扱いやすくなったと感じれば、すぐにまた限界を探すためにプッシュすることになる」とノリスは語った。

「結局のところ、アップデートはラップタイムとパフォーマンスを向上させるためのものだ。単にハンドリングを改善することだけを目的としているわけではない。理想的なアップデートとは、ラップタイムを縮めると同時に、ハンドリングも改善するものだ。特に、これほど扱いの難しいマシンだからね」

「正しい方向に少し変化したとは言えると思う。マシンが少しだけ素直に走らせられるようになった印象がある。ただ、ひとつのサーキットだけで判断することはできない。とはいえ、今日のところは少し扱いやすくなったように感じる。それは良いことだ」

ノリスは土曜日に完全なアップデート仕様マシンで走行することを見込んでいる。金曜日は各種パーツを組み合わせて評価を行ない、FP1のルーキードライバー起用義務に伴って走行したレオナルド・フォルナローリが、主にレーキを使ったテストを担当した。ただし、チームが前向きな見通しを示しているとはいえ、最終決定はまだ下されていない。

マクラーレンのレーシングディレクターのランディ・シンは、次のように語った。

「アップデートは期待していた通りの効果を発揮しているようだ。それ以上に望めることはない」

「レオ（フォルナローリ）もFP1でレーキを使った走行をし、詳細なテストを手伝ってくれた。非常に良い仕事をしてくれた」

「今夜、最終的な判断を下すことになる。これまでのデータはすべて良好だが、FP2のデータも含めて慎重に確認する。それでも、アップデートはすべて搭載したままにする可能性が高いと思う」

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