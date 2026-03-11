本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アルピーヌF1の株式買収、メルセデスのトト・ウルフ代表も参戦！　ホーナーとの争い以上の意味とは

F1
オーストラリアGP
アルピーヌF1の株式買収、メルセデスのトト・ウルフ代表も参戦！　ホーナーとの争い以上の意味とは

2026年のF1規則に早くも調整が入るのか？　中国GP後にFIAとF1チームが会議を実施へ

F1
オーストラリアGP
2026年のF1規則に早くも調整が入るのか？　中国GP後にFIAとF1チームが会議を実施へ

VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」

MotoGP
VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」

忙しすぎるエンジニアのお助けアイテム！　『レース戦略ソフト』で勝利に近付く……国内でも導入の波

スーパーフォーミュラ
忙しすぎるエンジニアのお助けアイテム！　『レース戦略ソフト』で勝利に近付く……国内でも導入の波

サクセス給油リストリクターが、GT500上位勢の戦い方を変える？　スローピットストップを挽回する策が重要に

スーパーGT
岡山公式テスト
サクセス給油リストリクターが、GT500上位勢の戦い方を変える？　スローピットストップを挽回する策が重要に

スタート前にバッテリー切れ続出！　新時代F1のフォーメーションラップはやること山積み？

F1
オーストラリアGP
スタート前にバッテリー切れ続出！　新時代F1のフォーメーションラップはやること山積み？

最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？　ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」

F1
オーストラリアGP
最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？　ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」

コラピントの”あわや追突”事件は、安全に対する警鐘だ……マクラーレン代表指摘「まだまだたくさんの対策をしなければ」

F1
オーストラリアGP
コラピントの”あわや追突”事件は、安全に対する警鐘だ……マクラーレン代表指摘「まだまだたくさんの対策をしなければ」
F1 オーストラリアGP

コラピントの”あわや追突”事件は、安全に対する警鐘だ……マクラーレン代表指摘「まだまだたくさんの対策をしなければ」

マクラーレンのアンドレア・ステラ代表は、F1オーストラリアGPの決勝レースを見て、新レギュレーションの安全性への懸念が裏付けられたと感じていると語った。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: Paul Crock / AFP via Getty Images

　マクラーレンのアンドレア・ステラ代表曰く、F1オーストラリアGPの主催者は、安全性の懸念を軽減するために、特にスタート手順に関して「さらなる対策」を講じる必要がある認めたという。

　日曜日に行なわれた2026年のF1開幕戦オーストラリアGP。決勝スタート時には、あわやというシーンがあった。

　レーシングブルズのリアム・ローソンがスタートで大失敗し、スターティンググリッドから加速していくことができず、そこに後方スタートのフランコ・コラピント（アルピーヌ）が突っ込みそうになった。コラピントは神技で間一髪これを避け、事なきを得たが、危ないシーンだったのは間違いない。

関連ニュース:

　今季のF1は、MGU-Hが排除されたため、ターボの回転数を上げることができず、従来よりもスタートで失敗するマシンが多発するのではないかと言われていた。混乱を解消するため、スタートの合図となるレッドシグナルが点灯する前に、ターボの回転数を上げるための5秒間の”プレスタート”時間が設けられたが、それでもローソンは失敗。加速することができなかった。

　この状況は、安全性のリスクがまだ残っていることを示している。ステラ代表も、改善策を今後も検討し続ける必要があると主張する。

「懸念は依然として残っている。今回のスタートは、少し危うかった」

　ステラ代表はそう語った。

「グリッド上で大きな速度差が生じてしまった。この速度差を確実に縮めるために、何かできることがあるかもしれない」

「これは非常に技術的な問題だ。『こうすべきだ、ああすべきだ』という議論に深入りすべきではないと思う。私が言いたいのは、もっと多くのことをすべきだということだ。とにかく、スタートに関しては注意しなければいけない。いずれ問題になるからだ」

　なおステラ代表はバーレーンでのテストの際、ストレート上での接近速度が上がることについても懸念を語っていた。これはストレート走行中に回生（スーパークリッピング）をするマシンと、完全な全開走行をするマシンとの間の速度差を懸念したものだ。

　オーストラリアGPの舞台となったアルバートパーク・サーキットでは、特にターン8〜9でこれが顕著となった。マクラーレンのドライバーであるランド・ノリスは、この速度差は大事故につながりかねないと警鐘を鳴らすが、ステラ代表もこの意見を支持する。

「私としては、これも主に1周目の懸念事項だった」

　そうステラ代表は言う。

「ランドは、とても近い場所に別のマシンがいた場合、そしてエネエルギーを使っている（デプロイ）最中かどうか分からない場合が、とても難しいと指摘していた」

「速度差が生まれ、そして予測不可能な状況が生まれる。そしてこの観点から見ても、何も起こらなかったからといって満足すべきではない。安全に関わることに関しては、常に最善を尽くすべきだ」

　オーストラリアGPの決勝レース序盤は、首位争いを中心に、抜きつ抜かれつの大バトルが繰り広げられた。しかしステラ代表はこれについて、エネルギーの最適な使い方を模索する段階で生まれたものであるが、各チームやドライバーが最適化の答えを見つければ、それも収束していくだろうとの考えを語った。

「レース序盤、特にメルセデスとフェラーリのオーバーテイクの応酬は、本当にエキサイティングだったね」

　そうステラ代表は認めた。

「しかし私にとっては、少し人工的なモノのように見えた。これはバッテリーの使い方に関係するオーバーテイクだと思う」

「実際ペースが落ち着き、エネルギーの使い方の観点で各車が同じパターンになると、オーバーテイクは難しくなると思う。だから、今後も引き続き検討をしていく必要があることだろうね」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アフリカでのF1復活を！　ハミルトン積極的に働きかけ「実現するまで、しばらくF1にいるよ」
次の記事 最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？　ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」
More from
Filip Cleeren

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1は”史上最高から史上最悪”へ？　ノリスは嘆くも、ポール獲得のラッセルは擁護姿勢「まだ初戦だし……」

F1
F1
オーストラリアGP
F1は”史上最高から史上最悪”へ？　ノリスは嘆くも、ポール獲得のラッセルは擁護姿勢「まだ初戦だし……」

F1オーストラリアGPのストレートモード区間がひとつ削減。マシンバランスの変化についてドライバーたちから懸念挙がる……FIA「安全が第一」

F1
F1
オーストラリアGP
F1オーストラリアGPのストレートモード区間がひとつ削減。マシンバランスの変化についてドライバーたちから懸念挙がる……FIA「安全が第一」
More from
マクラーレン

最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？　ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」

F1
F1
オーストラリアGP
最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？　ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」

マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

F1
F1
オーストラリアGP
マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！　悪役レッテルにピアストリが擁護

F1
F1
オーストラリアGP
マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！　悪役レッテルにピアストリが擁護

最新ニュース

アルピーヌF1の株式買収、メルセデスのトト・ウルフ代表も参戦！　ホーナーとの争い以上の意味とは

F1
オーストラリアGP
アルピーヌF1の株式買収、メルセデスのトト・ウルフ代表も参戦！　ホーナーとの争い以上の意味とは

2026年のF1規則に早くも調整が入るのか？　中国GP後にFIAとF1チームが会議を実施へ

F1
オーストラリアGP
2026年のF1規則に早くも調整が入るのか？　中国GP後にFIAとF1チームが会議を実施へ

VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」

MotoGP
VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」

忙しすぎるエンジニアのお助けアイテム！　『レース戦略ソフト』で勝利に近付く……国内でも導入の波

スーパーフォーミュラ
忙しすぎるエンジニアのお助けアイテム！　『レース戦略ソフト』で勝利に近付く……国内でも導入の波