本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

F1
F1
McLaren launch
大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

フォーミュラE東京E-Prix、2026年は初のナイトレースに！　20時から湾岸エリアを疾走……「東京の夜を一層輝かせる」と小池都知事

フォーミュラE
フォーミュラE
フォーミュラE東京E-Prix、2026年は初のナイトレースに！　20時から湾岸エリアを疾走……「東京の夜を一層輝かせる」と小池都知事

テスト初登場、ウイリアムズのガレージに注目！　ファンを楽しませる工夫アリ

F1
F1
McLaren launch
テスト初登場、ウイリアムズのガレージに注目！　ファンを楽しませる工夫アリ

ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化
F1 Bahrain Pre-Season Testing

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1バーレーンテスト2日目午前は、メルセデスとレッドブルがトラブルにより走行距離を大幅に失うことになった。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

　バーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれているF1プレシーズンテスト。その2日目午前では、メルセデスとレッドブルが共にトラブルによって約4時間のセッションを棒に振ってしまった。

　メルセデスはアンドレア・キミ・アントネッリがステアリングを握ったが、わずか3周でパワーユニット（PU）のトラブルに見舞われた。これでチームは午後に向けてPUの交換作業を行なうことになった。W17は1月のシェイクダウンテストでは至極順調に周回を重ねていたが、バーレーンでは初日に続いて2日続けて走行距離を失ってしまった。

　メルセデスはバーレーンテスト初日、ジョージ・ラッセルが午前セッションで56周を走った後、アントネッリがサスペンションの問題に見舞われ30周しか走れなかった。アントネッリにとっては、2日連続の不運だ。

　2日目午後には再びラッセルが走行を担当する予定だが、走行距離がラッセルに偏りつつあることから、メルセデスは走行プログラムを調整し、アントネッリにより多くの走行時間を与える可能性がある。

　一方、レッドブルもトラブルに見舞われた。チームはこれについて、「マシン組み立て中のルーティン作業の問題」と説明しており、午前セッションの最初の2時間は走らないとしていた。しかし4時間の午前セッションが終わろうとしている段階でも、まだコースインは叶っていない。

　レッドブルはテスト2日目は終日アイザック・ハジャーがドライブする予定。しかし既に半日ほど時間を失ってしまったことになる。

　また新規参戦のキャデラックにもトラブル発生。セルジオ・ペレスが乗るマシンがストップして赤旗の原因となった。しかしマシンが回収された後、ペレスは約1時間後に走行へ復帰している。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ
More from
Filip Cleeren

レッドブル・フォードのPUはベンチマーク！？　メルセデス代表の警戒レベル上昇中

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブル・フォードのPUはベンチマーク！？　メルセデス代表の警戒レベル上昇中

新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

F1
F1
McLaren launch
新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」

F1
F1
マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」
More from
メルセデス

ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化

ウイリアムズ代表、メルセデスのパワーユニットは”完全合法”と断言「F1をBoPがあるシリーズにするっていうのかい？？」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ウイリアムズ代表、メルセデスのパワーユニットは”完全合法”と断言「F1をBoPがあるシリーズにするっていうのかい？？」

F1ドライバーも事故はする！　運転免許取得してから丸1年のアントネッリ、ガードレールに接触する自損事故

F1
F1
F1ドライバーも事故はする！　運転免許取得してから丸1年のアントネッリ、ガードレールに接触する自損事故

最新ニュース

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン