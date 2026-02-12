メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

バーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれているF1プレシーズンテスト。その2日目午前では、メルセデスとレッドブルが共にトラブルによって約4時間のセッションを棒に振ってしまった。

メルセデスはアンドレア・キミ・アントネッリがステアリングを握ったが、わずか3周でパワーユニット（PU）のトラブルに見舞われた。これでチームは午後に向けてPUの交換作業を行なうことになった。W17は1月のシェイクダウンテストでは至極順調に周回を重ねていたが、バーレーンでは初日に続いて2日続けて走行距離を失ってしまった。

メルセデスはバーレーンテスト初日、ジョージ・ラッセルが午前セッションで56周を走った後、アントネッリがサスペンションの問題に見舞われ30周しか走れなかった。アントネッリにとっては、2日連続の不運だ。

2日目午後には再びラッセルが走行を担当する予定だが、走行距離がラッセルに偏りつつあることから、メルセデスは走行プログラムを調整し、アントネッリにより多くの走行時間を与える可能性がある。

一方、レッドブルもトラブルに見舞われた。チームはこれについて、「マシン組み立て中のルーティン作業の問題」と説明しており、午前セッションの最初の2時間は走らないとしていた。しかし4時間の午前セッションが終わろうとしている段階でも、まだコースインは叶っていない。

レッドブルはテスト2日目は終日アイザック・ハジャーがドライブする予定。しかし既に半日ほど時間を失ってしまったことになる。

また新規参戦のキャデラックにもトラブル発生。セルジオ・ペレスが乗るマシンがストップして赤旗の原因となった。しかしマシンが回収された後、ペレスは約1時間後に走行へ復帰している。