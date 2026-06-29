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フェラーリにはなんであんなに金があるんだ？　メルセデス代表が度々のアップデートに疑問「我々にはあんなことできないよ！」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、フェラーリが今季これほどの開発を進めながら、予算上限に収まるのはなぜなのかと疑問を呈した。

Stuart Codling Oleg Karpov
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

　フェラーリは今季ここまでほとんどのグランプリでアップデートを投入。これが功を奏し、バルセロナ-カタルニアGPではルイス・ハミルトンが勝利した。しかしライバルであるメルセデスのトト・ウルフ代表はこれについて、予算制限が課されているにもかかわらず、これほどまで積極的なアップデートを続けられるのはなぜなのかと疑問を呈した。

　F1では現在、年間の予算上限が定められており、開発が大いに制限されている。かつてのように、トップチームには24時間365日稼働する風洞実験施設が2基あり、連日サーキットで実走行テストを行なう専任のチームを抱えるという時代はとうに過ぎ去った。

　そのため、あるチームが惜しみなくアップデートをしていると、他のチームが不満を表明するのは当然のことだ。

「フェラーリがこれほど大規模なアップデートをマシンに施せることに、我々は少し驚いている」

　メルセデスのウルフ代表はオーストリアGP後にそう語った。

　フェラーリは今回のグランプリに、ADUO対象となった新しい仕様のパワーユニット（PU）を投入し、フロントウイングも変更。この他、複数のテスト項目も持ち込んだ。

「私の意見では、彼らは近いうちに予算制限を使い果たすことになるだろう。なぜなら、我々にはそんなことできないからだ。彼らのように多くのパーツを持ち込むような余裕は、予算制限には全くない」

「シーズン終盤には新パーツを持ち込めなくなるはずなので、状況が変わることを期待している。少なくとも理論的にはそうなるはずだし、我々の方がもう少し多くのパーツを持ち込むことになるだろう」

　レッドブルも今季マシンに大幅な変更を加えているが、フェラーリは特に多くの変更をマシンに施してきたチームである。マイアミとバルセロナでは空力パッケージに大きな変更を加え、ウイングの翼端板やフロアのエッジ部分に、細かな変更が度々投入されている。

　またストレートラインモード作動中にリヤウイングのフラップが180度回転する革新的な「マカレナウイング」（日本での通称はくるりんぱウイング）も投入された。

　他のチームは、アップデートの投入を抑え気味にしている。

　例えばウイリアムズは、予算制限により、特定のコンポーネントは耐用年数が来るまで使い続け、その後で新パーツを投入しなければならないことを明覚にしている。新しいアイデアが見つかったとしても、すぐにそれを実戦投入できるわけではないということだ。次の大幅アップデートはアゼルバイジャンGPになると見られている。

　アストンマーティンは、ごく小規模のアップデート投入に絞っており、ここまで全く戦闘力を発揮できていないにも関わらず、アップデートが一切持ち込まれないグランプリも少なくない。しかし夏休み前後に、大規模なアップデートをまとめて投入することを目標としている。

　マクラーレンも小規模なアップデートにとどめているが、新型フロントウイングを投入したり、マカレナウイングの独自バーションもまもなく実走テストされる予定だ。

「アップデートのペースを落としていないのはフェラーリだけだ」

　ウルフ代表はそう語った。

「モントリオール（カナダ）では、大型アップデートパッケージを投入した。それは明らかだ。その間にも小さなパーツをいくつか投入している」

「それはマクラーレンとレッドブルも同じだ。ただフェラーリは、そういう意味で限界がないように見える。しかもADUO対応の新型エンジンもある」

「つまり彼らは、6ヵ月前から開発を始めていたにちがいない……」

　ちなみにメルセデスもADUOの開発対象となったが、ウルフ代表曰く、PUの開発に関しては当面予定されていないという。オーストリアではバッテリーパックの改良を行なったが、これはあくまで信頼性向上を目的としたものであり、ADUOによって許されたパフォーマンス向上のためのアップデートではないのだ。

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