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メルセデス、マシンの開発方針は変えず。ライバルの追い上げに対し「毎週パフォーマンス向上に努める」

メルセデスは復活を遂げたフェラーリとレッドブルに先んじるためには、W17の改良を続けなければならないと警告した。

Lydia Mee
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

　メルセデスのトラックサイド・エンジニアリング・ディレクターであるアンドリュー・ショブリンは、チームのファンに対し、復活を遂げたフェラーリとレッドブルからの脅威がますます高まっていると警告した。

　シルバーストンで行なわれたイギリスGPでは、ジョージ・ラッセルが2位でフィニッシュしたものの、チームメイトのキミ・アントネッリはホイールシールドが外れるというアクシデントに見舞われたメルセデス。ショブリンはライバルチームがここ数戦のグランプリで講じた対策について言及した。

「オーストリアGPの後、レッドブルは本当に速いだろうと思っていた。フェラーリも間違いなく速そうだった。でも、我々はまず自分たちのことに集中し、マシンがきちんと機能し、確実にゴールまで走り切れるようにしなければならない」

　メルセデスがYouTubeで公開している「ニュー・シルバーアローズ・ラジオショー」のエピソード5で、ショブリンはそう語った。

 

　メルセデスがライバルたちから追い上げられているのは、マシン開発の方針の違いも関係している。大規模なアップグレードパッケージを投入した他のチームとは異なり、メルセデスは今季マシンW17に関して異なるアプローチを採用している。一度に大規模なアップグレードを行なうのではなく、各グランプリで小規模なアップデートを継続的に実施していく方針なのだ。

「我々はパフォーマンス向上に努めている。競合チームのように大掛かりなキットは作っていない。しかし毎週、パフォーマンス向上に努め、現状で優位性を維持しようとしている」とショブリンは付け加えた。

「あらゆるタイプのコースに対応できるクルマを手に入れたのは幸運だ。いや、幸運というより、あらゆるタイプのコースに対応できるクルマを設計できたからこその状況なんだ」

「マシンを適切な位置に着地させ、良いパフォーマンスを発揮できるよう、各サーキットで入念な準備を行なっている。ここ数年、モナコやオーストリアなど、我々にとって厳しいサーキットがいくつかあった。そこで巻き返すことができたのは素晴らしいことだ」

「でもスパは本当に変わったコースで、エネルギー面でも難しいんだ。だから、スタートダッシュを切るためには、やらなければならないことがたくさんある」

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